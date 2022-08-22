В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ
Стремоусов: после атаки ВСУ работа паромной переправы через Днепр в Херсоне приостановлена
© РИА Новости КрымПонтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. После атаки ВСУ по Антоновскому мосту работа паромной переправы через Днепр в Херсонской области приостановлена, это может повлечь временные затруднения и с автобусным сообщением. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Ранее в интернет-пабликах появилась информация о длительном ожидании проезда на границе между Крымом и Херсонской областью. При этом работа пропускных пунктов осуществляется в штатном режиме. Замглавы Херсонской ВГА предположил, что временное затруднение проезда может быть связано с атакой ВСУ на Антоновский мост, в результате которой пострадали, в том числе, находившиеся на паромной переправе люди.
"Мост перекрыт, паромная переправа на сегодняшний момент закрыта, потому что есть пострадавшие. Я думаю, возможно, что и автобусы могут пока временно задерживать", - сообщил он.
Как сообщалось, в понедельник днем украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Погибли два человека, пострадали 16. У раненых травмы различной степени тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.