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В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ
В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 22.08.2022
В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ
После атаки ВСУ по Антоновскому мосту работа паромной переправы через Днепр в Херсонской области приостановлена, это может повлечь временные затруднения и с... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T17:11
2022-08-22T17:11
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. После атаки ВСУ по Антоновскому мосту работа паромной переправы через Днепр в Херсонской области приостановлена, это может повлечь временные затруднения и с автобусным сообщением. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Ранее в интернет-пабликах появилась информация о длительном ожидании проезда на границе между Крымом и Херсонской областью. При этом работа пропускных пунктов осуществляется в штатном режиме. Замглавы Херсонской ВГА предположил, что временное затруднение проезда может быть связано с атакой ВСУ на Антоновский мост, в результате которой пострадали, в том числе, находившиеся на паромной переправе люди.Как сообщалось, в понедельник днем украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Погибли два человека, пострадали 16. У раненых травмы различной степени тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
https://crimea.ria.ru/20220822/dva-cheloveka-pogibli-i-16-raneny-pri-atake-vsu-na-antonovskiy-most-1124250428.html
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), крым
В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ

Стремоусов: после атаки ВСУ работа паромной переправы через Днепр в Херсоне приостановлена

17:11 22.08.2022
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. После атаки ВСУ по Антоновскому мосту работа паромной переправы через Днепр в Херсонской области приостановлена, это может повлечь временные затруднения и с автобусным сообщением. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Ранее в интернет-пабликах появилась информация о длительном ожидании проезда на границе между Крымом и Херсонской областью. При этом работа пропускных пунктов осуществляется в штатном режиме. Замглавы Херсонской ВГА предположил, что временное затруднение проезда может быть связано с атакой ВСУ на Антоновский мост, в результате которой пострадали, в том числе, находившиеся на паромной переправе люди.
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
16:43
Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост
"Мост перекрыт, паромная переправа на сегодняшний момент закрыта, потому что есть пострадавшие. Я думаю, возможно, что и автобусы могут пока временно задерживать", - сообщил он.
Как сообщалось, в понедельник днем украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Погибли два человека, пострадали 16. У раненых травмы различной степени тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Повреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
14:59
ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: пострадали 15 человек
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
 
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Крым
 
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