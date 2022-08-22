https://crimea.ria.ru/20220822/v-khersonskoy-oblasti-rasskazali-o-soobschenii-s-krymom-posle-ataki-vsu-1124250916.html

В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ

В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 22.08.2022

В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ

После атаки ВСУ по Антоновскому мосту работа паромной переправы через Днепр в Херсонской области приостановлена, это может повлечь временные затруднения и с... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T17:11

2022-08-22T17:11

2022-08-22T17:11

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. После атаки ВСУ по Антоновскому мосту работа паромной переправы через Днепр в Херсонской области приостановлена, это может повлечь временные затруднения и с автобусным сообщением. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Ранее в интернет-пабликах появилась информация о длительном ожидании проезда на границе между Крымом и Херсонской областью. При этом работа пропускных пунктов осуществляется в штатном режиме. Замглавы Херсонской ВГА предположил, что временное затруднение проезда может быть связано с атакой ВСУ на Антоновский мост, в результате которой пострадали, в том числе, находившиеся на паромной переправе люди.Как сообщалось, в понедельник днем украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Погибли два человека, пострадали 16. У раненых травмы различной степени тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.

https://crimea.ria.ru/20220822/dva-cheloveka-pogibli-i-16-raneny-pri-atake-vsu-na-antonovskiy-most-1124250428.html

https://crimea.ria.ru/20220822/vsu-atakovali-iz-himars-antonovskiy-most-postradali-15-chelovek--1124248250.html

херсонская область

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), крым