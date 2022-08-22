https://crimea.ria.ru/20220822/uchenye-izuchayut-iskusstvennyy-son-dlya-poletov-k-drugim-planetam-1124250818.html

Ученые изучают искусственный сон для полетов к другим планетам

Ученые изучают искусственный сон для полетов к другим планетам - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Ученые изучают искусственный сон для полетов к другим планетам

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН к 2025 году завершит научно-исследовательскую работу по заказу "Роскосмоса", в ходе которой будет в том числе... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T20:26

2022-08-22T20:26

2022-08-22T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН к 2025 году завершит научно-исследовательскую работу по заказу "Роскосмоса", в ходе которой будет в том числе проверена возможность погружать человека в искусственный сон для полетов к другим планетам. Об этом рассказал директор ИМБП Олег Орлов, пишет РИА Новости.Возможность погружать человека в сон во время полета к другим планетам будет изучена в рамках соглашения "Роскосмоса" с ИМБП.Ранее руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко рассказал РИА Новости Крым, что российская космическая станция откроет новые возможности для российской космонавтики при выполнении поставленных задач, в частности, в военной отрасли.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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