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Ученые изучают искусственный сон для полетов к другим планетам
Ученые изучают искусственный сон для полетов к другим планетам - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Ученые изучают искусственный сон для полетов к другим планетам
Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН к 2025 году завершит научно-исследовательскую работу по заказу "Роскосмоса", в ходе которой будет в том числе... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T20:26
2022-08-22T20:26
2022-08-22T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН к 2025 году завершит научно-исследовательскую работу по заказу "Роскосмоса", в ходе которой будет в том числе проверена возможность погружать человека в искусственный сон для полетов к другим планетам. Об этом рассказал директор ИМБП Олег Орлов, пишет РИА Новости.Возможность погружать человека в сон во время полета к другим планетам будет изучена в рамках соглашения "Роскосмоса" с ИМБП.Ранее руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко рассказал РИА Новости Крым, что российская космическая станция откроет новые возможности для российской космонавтики при выполнении поставленных задач, в частности, в военной отрасли.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Ученые изучают искусственный сон для полетов к другим планетам
Проснуться на другой планете: как изучают искусственный сон для полетов в дальний космос