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Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки
Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки
Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили в воздухе 13 реактивных снарядов, в том числе американских РСЗО HIMARS, в районе Каховки Херсонской... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T12:44
2022-08-22T12:44
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили в воздухе 13 реактивных снарядов, в том числе американских РСЗО HIMARS, в районе Каховки Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников в ДНР, Херсонской и Харьковской областях.Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS &gt;&gt;Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1 790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4 372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 016 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять &gt;&gt;На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220813/obstrely-ukrainoy-kakhovskoy-ges-chrevaty-yadernoy-katastrofoy--zelenskiy-1124157163.html
https://crimea.ria.ru/20220821/vs-rf-unichtozhili-kalibrami-sklad-s-zapadnym-vooruzheniem-pod-odessoy-1124239801.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф, новости
Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки

МО: российские ПВО сбили 8 снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области

12:44 22.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили в воздухе 13 реактивных снарядов, в том числе американских РСЗО HIMARS, в районе Каховки Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области", – сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 17:39
Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский
Кроме того, российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников в ДНР, Херсонской и Харьковской областях.
Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS >>
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1 790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4 372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 016 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил Конашенков.
Пуск ракеты с корабля Вышний Волочек на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 13:34
ВС РФ уничтожили "Калибрами" склад с западным вооружением под Одессой
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять >>
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеИгорь КонашенковМинистерство обороны РФНовости
 
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