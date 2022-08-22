https://crimea.ria.ru/20220822/rossiyskie-pvo-perekhvatili-vosem-raket-himars-v-rayone-kakhovki-1124245981.html

Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки

Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки

Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили в воздухе 13 реактивных снарядов, в том числе американских РСЗО HIMARS, в районе Каховки Херсонской... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T12:44

2022-08-22T12:44

2022-08-22T12:44

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили в воздухе 13 реактивных снарядов, в том числе американских РСЗО HIMARS, в районе Каховки Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников в ДНР, Херсонской и Харьковской областях.Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS >>Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1 790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4 372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 016 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять >>На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220813/obstrely-ukrainoy-kakhovskoy-ges-chrevaty-yadernoy-katastrofoy--zelenskiy-1124157163.html

https://crimea.ria.ru/20220821/vs-rf-unichtozhili-kalibrami-sklad-s-zapadnym-vooruzheniem-pod-odessoy-1124239801.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф, новости