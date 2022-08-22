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Где в столице Крыма во вторник выключат свет - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Где в столице Крыма во вторник выключат свет
Где в столице Крыма во вторник выключат свет - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Где в столице Крыма во вторник выключат свет
В Симферополе во вторник из-за капитальных работ на сетях на весь день остановят подачу электроэнергии по ряду улиц, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T15:27
2022-08-22T15:27
крым
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник из-за капитальных работ на сетях на весь день остановят подачу электроэнергии по ряду улиц, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Подачу электроэнергии обещают восстановить в 17.00.
https://crimea.ria.ru/20220822/gde-v-simferopole-do-vtornika-ne-budet-vody--adresa-1124246516.html
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крым, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Где в столице Крыма во вторник выключат свет

Жители 20 улиц Симферополя во вторник останутся без света – "Крымэнерго"

15:27 22.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛампы накаливания. Архивное фото
Лампы накаливания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник из-за капитальных работ на сетях на весь день остановят подачу электроэнергии по ряду улиц, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, с 8.00 свет выключат по следующим адресам: улицы Ленинградская, 1-5 (нечет), Тургенева, 4-36 (чет), 3-13а, Фрунзе, 19-33 (нечет), Мокроусова, 8-18 (чет), 9-17 (нечет), Тургенева/ул. Мокроусова, Вишневая, 38-62 (чет), 39-63 (нечет), Ростовская, 17, Камская, 2-8 (чет), 1-3 (нечет), Смольная, 13-21/2 (нечет), Киевская, 135А, Лизы Чайкиной, 2/22-22 (чет), Шалфейная, 22/13-54/79 (чет), 37-65 (нечет), Грибоедова, 102-124 (чет), 55-71/2 (нечет), Комсомольская, 50-58 (чет), 59-71 (нечет), Рубцова, 18-38 (чет), 21-35 (нечет), Смирнова, 2-18 (чет), 1-15 (нечет), переулки Вольный, 24 и Трамвайный, 14-38/13 (чет), 21/2-41/6 (нечет).
Вода
13:10
Где в Симферополе до вторника не будет воды – адреса
Подачу электроэнергии обещают восстановить в 17.00.
 
КрымСимферопольЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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