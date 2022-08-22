Где в столице Крыма во вторник выключат свет
Жители 20 улиц Симферополя во вторник останутся без света – "Крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник из-за капитальных работ на сетях на весь день остановят подачу электроэнергии по ряду улиц, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, с 8.00 свет выключат по следующим адресам: улицы Ленинградская, 1-5 (нечет), Тургенева, 4-36 (чет), 3-13а, Фрунзе, 19-33 (нечет), Мокроусова, 8-18 (чет), 9-17 (нечет), Тургенева/ул. Мокроусова, Вишневая, 38-62 (чет), 39-63 (нечет), Ростовская, 17, Камская, 2-8 (чет), 1-3 (нечет), Смольная, 13-21/2 (нечет), Киевская, 135А, Лизы Чайкиной, 2/22-22 (чет), Шалфейная, 22/13-54/79 (чет), 37-65 (нечет), Грибоедова, 102-124 (чет), 55-71/2 (нечет), Комсомольская, 50-58 (чет), 59-71 (нечет), Рубцова, 18-38 (чет), 21-35 (нечет), Смирнова, 2-18 (чет), 1-15 (нечет), переулки Вольный, 24 и Трамвайный, 14-38/13 (чет), 21/2-41/6 (нечет).
Подачу электроэнергии обещают восстановить в 17.00.