https://crimea.ria.ru/20220822/gde-v-stolitse-kryma-vo-vtornik-vyklyuchat-svet-1124248805.html

Где в столице Крыма во вторник выключат свет

Где в столице Крыма во вторник выключат свет - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Где в столице Крыма во вторник выключат свет

В Симферополе во вторник из-за капитальных работ на сетях на весь день остановят подачу электроэнергии по ряду улиц, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T15:27

2022-08-22T15:27

2022-08-22T15:27

крым

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник из-за капитальных работ на сетях на весь день остановят подачу электроэнергии по ряду улиц, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Подачу электроэнергии обещают восстановить в 17.00.

https://crimea.ria.ru/20220822/gde-v-simferopole-do-vtornika-ne-budet-vody--adresa-1124246516.html

крым

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя