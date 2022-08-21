https://crimea.ria.ru/20220821/vs-rf-unichtozhili-kalibrami-sklad-s-zapadnym-vooruzheniem-pod-odessoy-1124239801.html
ВС РФ уничтожили "Калибрами" склад с западным вооружением под Одессой
ВС РФ уничтожили "Калибрами" склад с западным вооружением под Одессой - РИА Новости Крым, 21.08.2022
ВС РФ уничтожили "Калибрами" склад с западным вооружением под Одессой
Российские военные крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS и зенитными комплексами западного производства, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T13:34
2022-08-21T13:34
2022-08-21T13:41
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
украина
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS и зенитными комплексами западного производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила склад горючего 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляй Поля Запорожской области. На складе хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220821/shoygu-rasskazal-o-primenenii-raket-kinzhal-na-ukraine-1124238217.html
https://crimea.ria.ru/20220821/rossiyskie-voenspetsy-vyyavili-slabye-mesta-oruzhiya-nato-na-ukraine--shoygu-1124238411.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков, украина, армия и флот
ВС РФ уничтожили "Калибрами" склад с западным вооружением под Одессой
ВС РФ уничтожили "Калибрами" склад с ракетами HIMARS и зенитными комплексами под Одессой
13:34 21.08.2022 (обновлено: 13:41 21.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили склад с ракетами для РСЗО HIMARS и зенитными комплексами западного производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства", – сказал он на брифинге в воскресенье.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила склад горючего 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляй Поля Запорожской области. На складе хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.