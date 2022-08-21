https://crimea.ria.ru/20220821/voennye-rf-unichtozhili-bolee-100-vsushnikov-pod-nikolaevom-i-khersonom-1124240022.html

Военные РФ уничтожили более 100 ВСУшников под Николаевом и Херсоном

Военные РФ уничтожили более 100 ВСУшников под Николаевом и Херсоном - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Военные РФ уничтожили более 100 ВСУшников под Николаевом и Херсоном

Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Николаевской и Херсонской областях, уничтожено более 100 военнослужащих и семь единиц техники, сообщил... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T13:55

2022-08-21T13:55

2022-08-21T13:59

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

игорь конашенков

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Николаевской и Херсонской областях, уничтожено более 100 военнослужащих и семь единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 30 человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт >>На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220817/v-minoborony-zayavili-o-massovom-dezertirstve-v-ryadakh-vsu-1124194791.html

https://crimea.ria.ru/20220729/kak-mozhet-izmenitsya-geografiya-spetsoperatsii-na-ukraine--mnenie-1123989153.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков, украина