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Военные РФ уничтожили более 100 ВСУшников под Николаевом и Херсоном
Военные РФ уничтожили более 100 ВСУшников под Николаевом и Херсоном - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Военные РФ уничтожили более 100 ВСУшников под Николаевом и Херсоном
Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Николаевской и Херсонской областях, уничтожено более 100 военнослужащих и семь единиц техники, сообщил... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T13:55
2022-08-21T13:55
2022-08-21T13:59
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Николаевской и Херсонской областях, уничтожено более 100 военнослужащих и семь единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 30 человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт >>На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220817/v-minoborony-zayavili-o-massovom-dezertirstve-v-ryadakh-vsu-1124194791.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков, украина
Военные РФ уничтожили более 100 ВСУшников под Николаевом и Херсоном
Минобороны: ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ в Николаевской и Херсонской областях
13:55 21.08.2022 (обновлено: 13:59 21.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Николаевской и Херсонской областях, уничтожено более 100 военнослужащих и семь единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники", – сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
Также в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 30 человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.