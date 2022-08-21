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Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
В ближайшие сутки местами в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-21T00:01
2022-08-21T00:01
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крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки местами в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +28…30.В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…22, днем воздух прогреется до +29…31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Днем пройдут грозовые дожди, ночью без осадков. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Температура воды в Азовском море и Керченском проливе +27. В Севастополе, Алуште, Черноморском и Евпатории вода прогрелась до +26. В Ялте и Феодосии до +25.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 21 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки местами в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +25; днем +28…33, в горах +22…27", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +28…30.
В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…22, днем воздух прогреется до +29…31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Днем пройдут грозовые дожди, ночью без осадков. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Температура воды в Азовском море и Керченском проливе +27. В Севастополе, Алуште, Черноморском и Евпатории вода прогрелась до +26. В Ялте и Феодосии до +25.