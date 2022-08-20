https://crimea.ria.ru/20220820/na-glavu-mariupolya-soversheno-pokushenie--istochnik-1124233711.html

На главу Мариуполя совершено покушение – источник

На главу Мариуполя совершено покушение – источник - РИА Новости Крым, 20.08.2022

На главу Мариуполя совершено покушение – источник

На мэра Мариуполя совершено покушение, пострадавших нет, в городе усилены меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T17:42

2022-08-20T17:42

2022-08-20T17:42

донецкая народная республика (днр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На мэра Мариуполя совершено покушение, пострадавших нет, в городе усилены меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.По данным информагентства, в субботу у въезда в городской зоопарк неизвестные предприняли попытку покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко. Днем на входе на территорию зоопарка прозвучал хлопок, в это время глава города проезжал мимо.Собеседник добавил, что контроль усилен на блокпостах, при въезде в Мариуполь силовики проверяют автомобили и интересуются целью поездки.Ранее в Минобороны сообщили об отравлении главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, который проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), происшествия