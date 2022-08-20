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На главу Мариуполя совершено покушение – источник - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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На главу Мариуполя совершено покушение – источник
На главу Мариуполя совершено покушение – источник - РИА Новости Крым, 20.08.2022
На главу Мариуполя совершено покушение – источник
На мэра Мариуполя совершено покушение, пострадавших нет, в городе усилены меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T17:42
2022-08-20T17:42
донецкая народная республика (днр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На мэра Мариуполя совершено покушение, пострадавших нет, в городе усилены меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.По данным информагентства, в субботу у въезда в городской зоопарк неизвестные предприняли попытку покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко. Днем на входе на территорию зоопарка прозвучал хлопок, в это время глава города проезжал мимо.Собеседник добавил, что контроль усилен на блокпостах, при въезде в Мариуполь силовики проверяют автомобили и интересуются целью поездки.Ранее в Минобороны сообщили об отравлении главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, который проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), происшествия
На главу Мариуполя совершено покушение – источник

На мэра Мариуполя совершена попытка покушения, в городе усилены меры безопасности

17:42 20.08.2022
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На мэра Мариуполя совершено покушение, пострадавших нет, в городе усилены меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным информагентства, в субботу у въезда в городской зоопарк неизвестные предприняли попытку покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко. Днем на входе на территорию зоопарка прозвучал хлопок, в это время глава города проезжал мимо.
"Сегодня между 16 и 17 часами в городе Мариуполь было совершено покушение на главу городской администрации Константина Иващенко. В результате взрыва на маршруте следования градоначальника в районе городского зоопарка пострадавших нет, сам Иващенко также не пострадал. Правоохранительные органы и силовые структуры устанавливают обстоятельства произошедшего, в городе усилены меры безопасности", – цитирует источник в силовых структурах ДНР РИА Новости.
Собеседник добавил, что контроль усилен на блокпостах, при въезде в Мариуполь силовики проверяют автомобили и интересуются целью поездки.
Ранее в Минобороны сообщили об отравлении главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, который проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве
Донецкая Народная Республика (ДНР)Происшествия
 
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