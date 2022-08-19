https://crimea.ria.ru/20220819/vs-rf-za-sutki-porazili-shest-punktov-upravleniya-vsu-1124221596.html

ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ

ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2022

ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ по военным объектам на территории Украины за сутки поражены шесть пунктов... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T14:17

2022-08-19T14:17

2022-08-19T14:17

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ по военным объектам на территории Украины за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, сообщают в Минобороны России."За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247 районах", – отмечается в сообщении.В районах населенных пунктов Курахово и Дачное в ДНР, а также у Белой Криницы Херсонской области и Залиман Харьковской области уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В районе села Приморского в Запорожской области уничтожена гаубица М777 производства США.Кроме того, подавлены два взвода РСЗО "СМЕРЧ" в районах Васюковка в ДНР и взвод самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в районе Дзержинска.В Запорожской области в районе Орехова уничтожен "СМЕРЧ", а у села Дорожнянка склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады – уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники."Также поражены: два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий "Гиацинт-Б", а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области", – уточнили в ведомстве.Уточняется, что за сутки российские ПВО сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Николаевской областях.Еще два снаряда реактивной системы залпового огня перехвачены в Харьковской области в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220720/ssha-ne-stanut-svetit-na-ukraine-oruzhie-novogo-tipa--ekspert-1123898615.html

https://crimea.ria.ru/20220819/perekhvatit-vse-nerealno---rogov-ob-usilenii-zaschity-zaes-1124217454.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф