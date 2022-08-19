https://crimea.ria.ru/20220819/vs-rf-za-sutki-porazili-shest-punktov-upravleniya-vsu-1124221596.html
ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ
ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2022
ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ по военным объектам на территории Украины за сутки поражены шесть пунктов... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T14:17
2022-08-19T14:17
2022-08-19T14:17
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ по военным объектам на территории Украины за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, сообщают в Минобороны России."За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247 районах", – отмечается в сообщении.В районах населенных пунктов Курахово и Дачное в ДНР, а также у Белой Криницы Херсонской области и Залиман Харьковской области уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В районе села Приморского в Запорожской области уничтожена гаубица М777 производства США.Кроме того, подавлены два взвода РСЗО "СМЕРЧ" в районах Васюковка в ДНР и взвод самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в районе Дзержинска.В Запорожской области в районе Орехова уничтожен "СМЕРЧ", а у села Дорожнянка склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады – уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники."Также поражены: два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий "Гиацинт-Б", а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области", – уточнили в ведомстве.Уточняется, что за сутки российские ПВО сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Николаевской областях.Еще два снаряда реактивной системы залпового огня перехвачены в Харьковской области в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220720/ssha-ne-stanut-svetit-na-ukraine-oruzhie-novogo-tipa--ekspert-1123898615.html
https://crimea.ria.ru/20220819/perekhvatit-vse-nerealno---rogov-ob-usilenii-zaschity-zaes-1124217454.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ
Российские военные за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ, в том числе в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ по военным объектам на территории Украины за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, сообщают в Минобороны России.
"За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247 районах", – отмечается в сообщении.
В районах населенных пунктов Курахово и Дачное в ДНР, а также у Белой Криницы Херсонской области и Залиман Харьковской области уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В районе села Приморского в Запорожской области уничтожена гаубица М777 производства США.
Кроме того, подавлены два взвода РСЗО "СМЕРЧ" в районах Васюковка в ДНР и взвод самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в районе Дзержинска.
В Запорожской области в районе Орехова уничтожен "СМЕРЧ", а у села Дорожнянка склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады – уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
"Также поражены: два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий "Гиацинт-Б", а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области", – уточнили в ведомстве.
Уточняется, что за сутки российские ПВО сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Николаевской областях.
В Херсонской области в районе поселка Юбилейное была перехвачена баллистическая ракета "Точка-У", а в районе Новой Каховки – 12 снарядов РСЗО HIMARS. Также две противорадиолокационные ракеты производства США уничтожены в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов в ЛНР.
Еще два снаряда реактивной системы залпового огня перехвачены в Харьковской области в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники.