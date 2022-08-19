https://crimea.ria.ru/20220819/psikholog-nazvala-priznaki-muzhskoy-vlyublennosti-1124212256.html

Психолог назвала признаки мужской влюбленности

Психолог назвала признаки мужской влюбленности - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Психолог назвала признаки мужской влюбленности

Если мужчина стремится проводить с вами время, значит, он влюблен. Этот и другие главные признаки мужской влюбленности перечислила практикующий... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T08:11

2022-08-19T08:11

2022-08-19T08:11

общество

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Если мужчина стремится проводить с вами время, значит, он влюблен. Этот и другие главные признаки мужской влюбленности перечислила практикующий психолог-консультант, гештальт терапевт, кандидат философских наук Марина Майорова, пишет "Доктор Питер".По словам Майоровой, все люди индивидуальны и у каждого любовь может иметь свои особенные проявления, однако общие признаки все же есть. Во-первых, мужчина хочет проводить больше времени и с любимой женщиной и всегда найдет время в течение дня написать сообщение или позвонить.Во-вторых, он любуется объектом своего обожания и не сравнивает с другими.Кроме того, влюбленный мужчина тактично интересуется тем, что происходит в жизни девушки, с удовольствием тратит на нее деньги и время, делает приятные сюрпризы, поскольку хочет доставить удовольствие.Еще один маркер влюбленности - знакомство с друзьями и родителями. Это значит, мужчина видит вас частью своей жизни надолго, возможно на всю свою жизнь. То же касается планов на будущее - если он их строит вслух, и в них есть вы, а тем более, если он советуется с вами и прислушивается к вам, делится с вами своим видением того, какой должна быть семья - это явный признак серьезности намерений.Также он проявляет чуткость к вашим желаниям, стремится, чтобы вы получали удовольствие от их воплощения, окружает вас заботой и комфортом, одобряет ваше стремление быть красивой, принимает вашу семью и ваш круг общения, не стремится вас изменить, а сам стремится стать для вас лучше.Ранее психотерапевта Александра Кадрова назвала два условия построения крепких и счастливых отношений: оба партнера должны быть самодостаточными личностями и двигаться в одном направлении.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, психология