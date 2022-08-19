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Психолог назвала признаки мужской влюбленности - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Психолог назвала признаки мужской влюбленности
Психолог назвала признаки мужской влюбленности - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Психолог назвала признаки мужской влюбленности
Если мужчина стремится проводить с вами время, значит, он влюблен. Этот и другие главные признаки мужской влюбленности перечислила практикующий... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T08:11
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общество
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Если мужчина стремится проводить с вами время, значит, он влюблен. Этот и другие главные признаки мужской влюбленности перечислила практикующий психолог-консультант, гештальт терапевт, кандидат философских наук Марина Майорова, пишет "Доктор Питер".По словам Майоровой, все люди индивидуальны и у каждого любовь может иметь свои особенные проявления, однако общие признаки все же есть. Во-первых, мужчина хочет проводить больше времени и с любимой женщиной и всегда найдет время в течение дня написать сообщение или позвонить.Во-вторых, он любуется объектом своего обожания и не сравнивает с другими.Кроме того, влюбленный мужчина тактично интересуется тем, что происходит в жизни девушки, с удовольствием тратит на нее деньги и время, делает приятные сюрпризы, поскольку хочет доставить удовольствие.Еще один маркер влюбленности - знакомство с друзьями и родителями. Это значит, мужчина видит вас частью своей жизни надолго, возможно на всю свою жизнь. То же касается планов на будущее - если он их строит вслух, и в них есть вы, а тем более, если он советуется с вами и прислушивается к вам, делится с вами своим видением того, какой должна быть семья - это явный признак серьезности намерений.Также он проявляет чуткость к вашим желаниям, стремится, чтобы вы получали удовольствие от их воплощения, окружает вас заботой и комфортом, одобряет ваше стремление быть красивой, принимает вашу семью и ваш круг общения, не стремится вас изменить, а сам стремится стать для вас лучше.Ранее психотерапевта Александра Кадрова назвала два условия построения крепких и счастливых отношений: оба партнера должны быть самодостаточными личностями и двигаться в одном направлении.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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60
общество, психология
Психолог назвала признаки мужской влюбленности

Психолог Майорова перечислила признаки мужской влюбленности

08:11 19.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВлюбленные. Архивное фото
Влюбленные. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Если мужчина стремится проводить с вами время, значит, он влюблен. Этот и другие главные признаки мужской влюбленности перечислила практикующий психолог-консультант, гештальт терапевт, кандидат философских наук Марина Майорова, пишет "Доктор Питер".
По словам Майоровой, все люди индивидуальны и у каждого любовь может иметь свои особенные проявления, однако общие признаки все же есть. Во-первых, мужчина хочет проводить больше времени и с любимой женщиной и всегда найдет время в течение дня написать сообщение или позвонить.
Во-вторых, он любуется объектом своего обожания и не сравнивает с другими.
Кроме того, влюбленный мужчина тактично интересуется тем, что происходит в жизни девушки, с удовольствием тратит на нее деньги и время, делает приятные сюрпризы, поскольку хочет доставить удовольствие.
Еще один маркер влюбленности - знакомство с друзьями и родителями. Это значит, мужчина видит вас частью своей жизни надолго, возможно на всю свою жизнь. То же касается планов на будущее - если он их строит вслух, и в них есть вы, а тем более, если он советуется с вами и прислушивается к вам, делится с вами своим видением того, какой должна быть семья - это явный признак серьезности намерений.
Также он проявляет чуткость к вашим желаниям, стремится, чтобы вы получали удовольствие от их воплощения, окружает вас заботой и комфортом, одобряет ваше стремление быть красивой, принимает вашу семью и ваш круг общения, не стремится вас изменить, а сам стремится стать для вас лучше.

"Проявления симпатии зачастую отражают личность человека — для одного это создание материальной стабильности, для другого — умение делать сюрпризы, для третьего — романтичные моменты. Важно, чтобы ваши языки любви совпадали", — резюмирует психолог.

Ранее психотерапевта Александра Кадрова назвала два условия построения крепких и счастливых отношений: оба партнера должны быть самодостаточными личностями и двигаться в одном направлении.
 
ОбществоПсихология
 
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