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Пособника СБУ с российским гражданством задержали в Краснодаре – ФСБ - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Пособника СБУ с российским гражданством задержали в Краснодаре – ФСБ
Пособника СБУ с российским гражданством задержали в Краснодаре – ФСБ - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Пособника СБУ с российским гражданством задержали в Краснодаре – ФСБ
В Краснодаре задержан сотрудник Службы безопасности Украины, который собирал и передавал данные украинскому ведомству. Возбуждено дело о госизмене. Об этом со... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T10:22
2022-08-19T10:22
сбу (служба безопасности украины)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
российская федерация (россия, рф)
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Краснодаре задержан сотрудник Службы безопасности Украины, который собирал и передавал данные украинскому ведомству. Возбуждено дело о госизмене. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщает РИА Новости.Установлено, что россиян сам вышел на украинских силовиков и в последствии за деньги осуществлял незаконный сбор информации.Сведения, которые могут быть использованы против безопасности России, передавались за рубеж, уточнили в ФСБ.Мужчина был задержан с поличным, возбуждено уголовное дело по факту государственной измены.Ранее ФСБ России установили личность россиянина, который переводил деньги в фонд помощи украинской армии.
https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-fsb-raskryla-kuriruemuyu-s-ukrainy-yacheyku-khizb-ut-takhrir-1124193682.html
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сбу (служба безопасности украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф), кубань
Пособника СБУ с российским гражданством задержали в Краснодаре – ФСБ

В Краснодаре задержан россиянин, который сотрудничал с СБУ и продавал разведданые за рубеж

10:22 19.08.2022
 
© РИА Новости . Russian Federal Security Service / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Краснодаре задержан сотрудник Службы безопасности Украины, который собирал и передавал данные украинскому ведомству. Возбуждено дело о госизмене. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщает РИА Новости.
"ФСБ РФ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", – говорится в сообщении.
Установлено, что россиян сам вышел на украинских силовиков и в последствии за деньги осуществлял незаконный сбор информации.
Сведения, которые могут быть использованы против безопасности России, передавались за рубеж, уточнили в ФСБ.
Мужчина был задержан с поличным, возбуждено уголовное дело по факту государственной измены.
Ранее ФСБ России установили личность россиянина, который переводил деньги в фонд помощи украинской армии.
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