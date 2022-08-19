https://crimea.ria.ru/20220819/posobnika-sbu-s-rossiyskim-grazhdanstvom-zaderzhali-v-krasnodare--fsb-1124216500.html

Пособника СБУ с российским гражданством задержали в Краснодаре – ФСБ

Пособника СБУ с российским гражданством задержали в Краснодаре – ФСБ - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Пособника СБУ с российским гражданством задержали в Краснодаре – ФСБ

В Краснодаре задержан сотрудник Службы безопасности Украины, который собирал и передавал данные украинскому ведомству. Возбуждено дело о госизмене. Об этом со... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T10:22

2022-08-19T10:22

2022-08-19T10:22

сбу (служба безопасности украины)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

российская федерация (россия, рф)

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Краснодаре задержан сотрудник Службы безопасности Украины, который собирал и передавал данные украинскому ведомству. Возбуждено дело о госизмене. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщает РИА Новости.Установлено, что россиян сам вышел на украинских силовиков и в последствии за деньги осуществлял незаконный сбор информации.Сведения, которые могут быть использованы против безопасности России, передавались за рубеж, уточнили в ФСБ.Мужчина был задержан с поличным, возбуждено уголовное дело по факту государственной измены.Ранее ФСБ России установили личность россиянина, который переводил деньги в фонд помощи украинской армии.

https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-fsb-raskryla-kuriruemuyu-s-ukrainy-yacheyku-khizb-ut-takhrir-1124193682.html

российская федерация (россия, рф)

кубань

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2022

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сбу (служба безопасности украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф), кубань