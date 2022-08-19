https://crimea.ria.ru/20220819/gosdep-boitsya-priznavat-rossiyu-sponsorom-terrorizma---smi-1124219155.html

Госдеп боится признавать Россию "спонсором терроризма" - СМИ

Госдеп боится признавать Россию "спонсором терроризма" - СМИ - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Госдеп боится признавать Россию "спонсором терроризма" - СМИ

Госдеп тайно передает офису Конгресса США опасения по поводу инициативы объявить Россию "государством - спонсором терроризма", пишет Politico. РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T12:38

2022-08-19T12:38

2022-08-19T12:38

сша

российская федерация (россия, рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Госдеп тайно передает офису Конгресса США опасения по поводу инициативы объявить Россию "государством - спонсором терроризма", пишет Politico.В частности, по данным издания, в Госдепе опасаются, что такой шаг поставит под угрозу сделку по вывозу украинского зерна.Отмечается также, что признание России "спонсором терроризма" потребует прекращения любых деловых отношений с РФ, в том числе в отношении ядерных материалов, чего Госдеп категорически не хочет, несмотря на антироссийские санкции.Ранее сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, "спонсирующих терроризм". В МИД РФ в ответ пригрозили разрывом дипотношений с США.22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.

https://crimea.ria.ru/20220628/makron-otkazalsya-priznavat-rossiyu-sponsorom-terrorizma-1123685503.html

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сша, российская федерация (россия, рф), политика