https://crimea.ria.ru/20220819/gosdep-boitsya-priznavat-rossiyu-sponsorom-terrorizma---smi-1124219155.html
Госдеп боится признавать Россию "спонсором терроризма" - СМИ
Госдеп боится признавать Россию "спонсором терроризма" - СМИ - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Госдеп боится признавать Россию "спонсором терроризма" - СМИ
Госдеп тайно передает офису Конгресса США опасения по поводу инициативы объявить Россию "государством - спонсором терроризма", пишет Politico. РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T12:38
2022-08-19T12:38
2022-08-19T12:38
сша
российская федерация (россия, рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Госдеп тайно передает офису Конгресса США опасения по поводу инициативы объявить Россию "государством - спонсором терроризма", пишет Politico.В частности, по данным издания, в Госдепе опасаются, что такой шаг поставит под угрозу сделку по вывозу украинского зерна.Отмечается также, что признание России "спонсором терроризма" потребует прекращения любых деловых отношений с РФ, в том числе в отношении ядерных материалов, чего Госдеп категорически не хочет, несмотря на антироссийские санкции.Ранее сенат США утвердил резолюцию с призывом к Госдепу внести РФ в список стран, "спонсирующих терроризм". В МИД РФ в ответ пригрозили разрывом дипотношений с США.22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
https://crimea.ria.ru/20220628/makron-otkazalsya-priznavat-rossiyu-sponsorom-terrorizma-1123685503.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сша, российская федерация (россия, рф), политика
Госдеп боится признавать Россию "спонсором терроризма" - СМИ
Politico: Госдеп опасается последствий от признания России "спонсором терроризма"