https://crimea.ria.ru/20220819/chast-kryma-ostalas-bez-vody-1124215715.html
Часть Крыма осталась без воды
Часть Крыма осталась без воды - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Часть Крыма осталась без воды
Аварийно-восстановительные работы проводят в пятницу на сетях водоснабжения, в связи с чем жители ряда городов республики остались без воды. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T09:29
2022-08-19T09:29
2022-08-19T09:30
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы проводят в пятницу на сетях водоснабжения, в связи с чем жители ряда городов республики остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".В связи с выполнением аварийных работ по замене запорной арматуры в алуштинском селе Запрудное до 14:00 возможны перебои или частичное отсутствие воды по улицам Октябрьская и Спортивная.В Феодосии из-за аварии на сетях холодного водоснабжения ограничена подача на улицах Горная (и одноименный переулок), Подгорная, Блока, Ахматовой, Клинчева, Золотая балка, Вересаева, а также переулках Клубный и Долинный. Специалисты рассчитывают восстановить подачу к 17:00.В Симферопольском районе при проведении дорожных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения. Под отключение попали улицы Йылдыз, Салгир-Бою и прилегающие к ним в селе Доброе. Ориентировочное время подключения – 20:00.
https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Часть Крыма осталась без воды
В городах Крыма в пятницу перебои с водой из-за аварий и ремонтов
09:29 19.08.2022 (обновлено: 09:30 19.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы проводят в пятницу на сетях водоснабжения, в связи с чем жители ряда городов республики остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
В связи с выполнением аварийных работ по замене запорной арматуры в алуштинском селе Запрудное до 14:00 возможны перебои или частичное отсутствие воды по улицам Октябрьская и Спортивная.
В Феодосии из-за аварии на сетях холодного водоснабжения ограничена подача на улицах Горная (и одноименный переулок), Подгорная, Блока, Ахматовой, Клинчева, Золотая балка, Вересаева, а также переулках Клубный и Долинный. Специалисты рассчитывают восстановить подачу к 17:00.
В Симферопольском районе при проведении дорожных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения. Под отключение попали улицы Йылдыз, Салгир-Бою и прилегающие к ним в селе Доброе. Ориентировочное время подключения – 20:00.