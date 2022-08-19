https://crimea.ria.ru/20220819/chast-kryma-ostalas-bez-vody-1124215715.html

Часть Крыма осталась без воды

Часть Крыма осталась без воды - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Часть Крыма осталась без воды

Аварийно-восстановительные работы проводят в пятницу на сетях водоснабжения, в связи с чем жители ряда городов республики остались без воды. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T09:29

2022-08-19T09:29

2022-08-19T09:30

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/05/1123749255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca2a0d00a18698a81480c3931048ce6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы проводят в пятницу на сетях водоснабжения, в связи с чем жители ряда городов республики остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".В связи с выполнением аварийных работ по замене запорной арматуры в алуштинском селе Запрудное до 14:00 возможны перебои или частичное отсутствие воды по улицам Октябрьская и Спортивная.В Феодосии из-за аварии на сетях холодного водоснабжения ограничена подача на улицах Горная (и одноименный переулок), Подгорная, Блока, Ахматовой, Клинчева, Золотая балка, Вересаева, а также переулках Клубный и Долинный. Специалисты рассчитывают восстановить подачу к 17:00.В Симферопольском районе при проведении дорожных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения. Под отключение попали улицы Йылдыз, Салгир-Бою и прилегающие к ним в селе Доброе. Ориентировочное время подключения – 20:00.

https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя