https://crimea.ria.ru/20220818/ssha-i-evropa-pokryvayut-obstrely-zaporozhskoy-aes--mid-rossii-1124211521.html

США и Европа покрывают обстрелы Запорожской АЭС – МИД России

США и Европа покрывают обстрелы Запорожской АЭС – МИД России - РИА Новости Крым, 18.08.2022

США и Европа покрывают обстрелы Запорожской АЭС – МИД России

США и Евросоюз покрывают действия Киева по обстрелу Запорожской атомной электростанции, это является преступным попустительством Запада, заявил замдиректора... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T16:54

2022-08-18T16:54

2022-08-18T16:54

министерство иностранных дел рф (мид рф)

запорожская область

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. США и Евросоюз покрывают действия Киева по обстрелу Запорожской атомной электростанции, это является преступным попустительством Запада, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Глубокую озабоченность вызывает не только безрассудство Украины, но и стремление американцев и европейцев любой ценой прикрыть своих подопечных, затушевать бесчинства, которые творят укронацисты. Не имеет разумного объяснения преступное попустительство Запада в отношении украинских обстрелов и ракетных ударов по Запорожской АЭС", - сказал Нечаев на брифинге в четверг.Представитель ведомства отметил, что в непосредственной близости от станции "все чаще можно встретить осколки боеприпасов натовского калибра". Поэтому в Вашингтоне и в европейских столицах "так рьяно помогают режиму Зеленского в очередной раз потопить миссию МАГАТЭ", указал Нечаев.В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.При этом украинские войска продолжают обстреливать территорию ЗАЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6.В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме.

https://crimea.ria.ru/20220818/k-chemu-privedet-ostanovka-zaporozhskoy-aes--professor-yaderschik-1124209389.html

https://crimea.ria.ru/20220818/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-predlagayut-vvesti-rezhim-tishiny-vokrug-zaes-1124206193.html

https://crimea.ria.ru/20220818/zona-otchuzhdeniya-i-obvinenie-rf--mo-oboznachilo-tseli-provokatsii-na-zaes-1124207863.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), запорожская область, нато