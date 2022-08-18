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США и Европа покрывают обстрелы Запорожской АЭС – МИД России - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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США и Европа покрывают обстрелы Запорожской АЭС – МИД России
США и Европа покрывают обстрелы Запорожской АЭС – МИД России - РИА Новости Крым, 18.08.2022
США и Европа покрывают обстрелы Запорожской АЭС – МИД России
США и Евросоюз покрывают действия Киева по обстрелу Запорожской атомной электростанции, это является преступным попустительством Запада, заявил замдиректора... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T16:54
2022-08-18T16:54
министерство иностранных дел рф (мид рф)
запорожская область
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. США и Евросоюз покрывают действия Киева по обстрелу Запорожской атомной электростанции, это является преступным попустительством Запада, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Глубокую озабоченность вызывает не только безрассудство Украины, но и стремление американцев и европейцев любой ценой прикрыть своих подопечных, затушевать бесчинства, которые творят укронацисты. Не имеет разумного объяснения преступное попустительство Запада в отношении украинских обстрелов и ракетных ударов по Запорожской АЭС", - сказал Нечаев на брифинге в четверг.Представитель ведомства отметил, что в непосредственной близости от станции "все чаще можно встретить осколки боеприпасов натовского калибра". Поэтому в Вашингтоне и в европейских столицах "так рьяно помогают режиму Зеленского в очередной раз потопить миссию МАГАТЭ", указал Нечаев.В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.При этом украинские войска продолжают обстреливать территорию ЗАЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6.В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме.
https://crimea.ria.ru/20220818/k-chemu-privedet-ostanovka-zaporozhskoy-aes--professor-yaderschik-1124209389.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство иностранных дел рф (мид рф), запорожская область, нато
США и Европа покрывают обстрелы Запорожской АЭС – МИД России

МИД России: США и Европа покрывают украинские обстрелы Запорожской АЭС

16:54 18.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. США и Евросоюз покрывают действия Киева по обстрелу Запорожской атомной электростанции, это является преступным попустительством Запада, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Глубокую озабоченность вызывает не только безрассудство Украины, но и стремление американцев и европейцев любой ценой прикрыть своих подопечных, затушевать бесчинства, которые творят укронацисты. Не имеет разумного объяснения преступное попустительство Запада в отношении украинских обстрелов и ракетных ударов по Запорожской АЭС", - сказал Нечаев на брифинге в четверг.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
15:27Новая жизнь на освобожденных территориях
К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик
Представитель ведомства отметил, что в непосредственной близости от станции "все чаще можно встретить осколки боеприпасов натовского калибра". Поэтому в Вашингтоне и в европейских столицах "так рьяно помогают режиму Зеленского в очередной раз потопить миссию МАГАТЭ", указал Нечаев.
"Им всем совершенно безразличны соображения ядерной безопасности. По всем признакам, они усердно ищут, как сделать так, чтобы визит (гендиректора МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на ЗАЭС не состоялся. На Западе "заранее готовятся перевести стрелки на Россию", такая позиция безответственна", – добавил он.
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
12:17Новая жизнь на освобожденных территориях
Власти Запорожской области предлагают ввести режим тишины вокруг ЗАЭС
В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
При этом украинские войска продолжают обстреливать территорию ЗАЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6.
В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
13:56
Зона отчуждения и обвинение РФ — МО обозначило цели провокации на ЗАЭС
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Запорожская областьНАТО
 
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