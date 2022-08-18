Рейтинг@Mail.ru
Дроны-камикадзе трижды за ночь ударили по жилым районам Энергодара - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220818/drony-kamikadze-trizhdy-za-noch-udarili-po-zhilym-rayonam-energodara-1124205451.html
Дроны-камикадзе трижды за ночь ударили по жилым районам Энергодара
Дроны-камикадзе трижды за ночь ударили по жилым районам Энергодара - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Дроны-камикадзе трижды за ночь ударили по жилым районам Энергодара
В ночь на 18 августа украинские боевики нанесли три удара по жилым районам Энергодара с помощью дронов-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале член главного... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T11:46
2022-08-18T11:46
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123468485_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_fd16dd79ed6ce87eed497b4b3bb9dece.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 18 августа украинские боевики нанесли три удара по жилым районам Энергодара с помощью дронов-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его данным, незначительно пострадало здание местной администрации. Последствия ударов устраняют специалисты.ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара и Запородской АЭС. 16 августа власти Запорожской области также сообщили об артиллерийском обстреле жилых районов города и предположили, что целью обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам является провокация, "направленная на вызов ответного огня по городам Никополь и Марганец, где сейчас находятся съемочные группы телеканалов США, Великобритании, Польши и Литвы".В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220818/na-zaes-mogut-byt-spyaschie--rogov-nazval-veroyatnye-stsenarii-provokatsii-1124204880.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123468485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48ca8ea72e30f100852bcd4ec4306ac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Дроны-камикадзе трижды за ночь ударили по жилым районам Энергодара

Рогов: ночью ВСУ били по Энергодару барражирующими боеприпасами

11:46 18.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 18 августа украинские боевики нанесли три удара по жилым районам Энергодара с помощью дронов-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня ночью боевики Зеленского нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару - городу, в котором расположена Запорожская АЭС. Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры третьего микрорайона города, пострадавших нет", - написал Рогов.
По его данным, незначительно пострадало здание местной администрации. Последствия ударов устраняют специалисты.
ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара и Запородской АЭС. 16 августа власти Запорожской области также сообщили об артиллерийском обстреле жилых районов города и предположили, что целью обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам является провокация, "направленная на вызов ответного огня по городам Никополь и Марганец, где сейчас находятся съемочные группы телеканалов США, Великобритании, Польши и Литвы".
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:02
На ЗАЭС могут быть "спящие" – Рогов назвал вероятные сценарии провокации
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Украинки с 1 октября должны встать на воинский учет
12:57Землю накрыл магнитный шторм, впереди еще четыре бури
12:46В Крыму будут судить адвоката за обман клиента на 200 тысяч рублей
12:38В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС
12:29Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма
12:22РНКБ открыл выставку "Экология моря" на фестивале "Таврида.АРТ"
12:17Власти Запорожской области предлагают ввести режим тишины вокруг ЗАЭС
12:13"Бизнесмены" из Севастополя обманули клиента-дольщика на два миллиона
11:57Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС
11:55Пострадавшим от потопа симферопольцам дали компенсации на 19 млн рублей
11:52Севастополец лишился полумиллиона рублей после разговора с "банком"
11:46Дроны-камикадзе трижды за ночь ударили по жилым районам Энергодара
11:39"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам
11:11Жительницу Краснодара обвинили в убийстве 5-летнего сына
11:02На ЗАЭС могут быть "спящие" – Рогов назвал вероятные сценарии провокации
10:50В Оленевке спасатели вернули к жизни утонувшего мужчину
10:50Пугающий рост: в Крыму и Севастополе заболели почти 500 человек
10:44Снова штормовое: Крым зальет дождями и засыплет градом
10:28Российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников
10:20Яйца, мясо и бензин: что подешевело, а что подорожало в Крыму
Лента новостейМолния