https://crimea.ria.ru/20220818/drony-kamikadze-trizhdy-za-noch-udarili-po-zhilym-rayonam-energodara-1124205451.html
Дроны-камикадзе трижды за ночь ударили по жилым районам Энергодара
Дроны-камикадзе трижды за ночь ударили по жилым районам Энергодара - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Дроны-камикадзе трижды за ночь ударили по жилым районам Энергодара
В ночь на 18 августа украинские боевики нанесли три удара по жилым районам Энергодара с помощью дронов-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале член главного... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T11:46
2022-08-18T11:46
2022-08-18T11:46
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 18 августа украинские боевики нанесли три удара по жилым районам Энергодара с помощью дронов-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его данным, незначительно пострадало здание местной администрации. Последствия ударов устраняют специалисты.ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара и Запородской АЭС. 16 августа власти Запорожской области также сообщили об артиллерийском обстреле жилых районов города и предположили, что целью обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам является провокация, "направленная на вызов ответного огня по городам Никополь и Марганец, где сейчас находятся съемочные группы телеканалов США, Великобритании, Польши и Литвы".В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220818/na-zaes-mogut-byt-spyaschie--rogov-nazval-veroyatnye-stsenarii-provokatsii-1124204880.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Дроны-камикадзе трижды за ночь ударили по жилым районам Энергодара
Рогов: ночью ВСУ били по Энергодару барражирующими боеприпасами
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 18 августа украинские боевики нанесли три удара по жилым районам Энергодара с помощью дронов-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня ночью боевики Зеленского нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару - городу, в котором расположена Запорожская АЭС. Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры третьего микрорайона города, пострадавших нет", - написал Рогов.
По его данным, незначительно пострадало здание местной администрации. Последствия ударов устраняют специалисты.
ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара и Запородской АЭС. 16 августа власти Запорожской области также сообщили об артиллерийском обстреле жилых районов города
и предположили, что целью обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам является провокация, "направленная на вызов ответного огня по городам Никополь и Марганец, где сейчас находятся съемочные группы телеканалов США, Великобритании, Польши и Литвы".
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.