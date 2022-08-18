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Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма
Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма
В трех городах Крыма ограничено водоснабжение из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T12:29
2022-08-18T12:29
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вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В трех городах Крыма ограничено водоснабжение из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Так, при проведении дорожных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения в симферопольском районе Украинка.Также авария произошла в Феодосии, из-за чего нет воды у жителей улиц Симферопольское шоссе (32-42), Дорожная, Волынкина, Луговая, а также переулков Луговой, 2-й Заводской и 3-й Заводской. Специалисты рассчитывают устранить поломку к 17:00.Еще одно повреждение на сетях произошло в Красноперекопском районе. Водоснабжение ограничено на улице Чапаева в городе Красноперекопск, а также в селе Ильинка.Симферопольский филиал "Воды Крыма" также информирует, что в связи с переустройством магистрального трубопровода в четверг до 18:00 не будет воды на проспекте Победы, улицах Лермонтова, Куйбышева, Чонгарская, Московская, переулках Северный и Бокуна, а также прилегающих улицах.
https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html
https://crimea.ria.ru/20220723/dneprovskaya-voda-zapolnyaet-nalivnye-vodokhranilischa-kryma-1123928729.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма

В трех городах Крыма перебои с водой из-за аварий на сетях

12:29 18.08.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В трех городах Крыма ограничено водоснабжение из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
Так, при проведении дорожных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения в симферопольском районе Украинка.
"В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения сегодня до 18:00 ограничено водоснабжение улиц Тейфука, Дружбы, Адаманова, Григоренко, а также прилегающих к ним", - предупредили в пресс-службе.
Счастливенское водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 18:14Радио "Спутник в Крыму"
Водный запас Крыма: эксперт заявил о небывалых притоках в августе
Также авария произошла в Феодосии, из-за чего нет воды у жителей улиц Симферопольское шоссе (32-42), Дорожная, Волынкина, Луговая, а также переулков Луговой, 2-й Заводской и 3-й Заводской. Специалисты рассчитывают устранить поломку к 17:00.
Еще одно повреждение на сетях произошло в Красноперекопском районе. Водоснабжение ограничено на улице Чапаева в городе Красноперекопск, а также в селе Ильинка.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 18:39Радио "Спутник в Крыму"
Днепровская вода заполняет наливные водохранилища Крыма
Симферопольский филиал "Воды Крыма" также информирует, что в связи с переустройством магистрального трубопровода в четверг до 18:00 не будет воды на проспекте Победы, улицах Лермонтова, Куйбышева, Чонгарская, Московская, переулках Северный и Бокуна, а также прилегающих улицах.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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