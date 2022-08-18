https://crimea.ria.ru/20220818/avarii-ostavili-bez-vody-zhiteley-trekh-gorodov-kryma-1124206635.html
Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма
Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма
В трех городах Крыма ограничено водоснабжение из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T12:29
2022-08-18T12:29
2022-08-18T12:29
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В трех городах Крыма ограничено водоснабжение из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Так, при проведении дорожных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения в симферопольском районе Украинка.Также авария произошла в Феодосии, из-за чего нет воды у жителей улиц Симферопольское шоссе (32-42), Дорожная, Волынкина, Луговая, а также переулков Луговой, 2-й Заводской и 3-й Заводской. Специалисты рассчитывают устранить поломку к 17:00.Еще одно повреждение на сетях произошло в Красноперекопском районе. Водоснабжение ограничено на улице Чапаева в городе Красноперекопск, а также в селе Ильинка.Симферопольский филиал "Воды Крыма" также информирует, что в связи с переустройством магистрального трубопровода в четверг до 18:00 не будет воды на проспекте Победы, улицах Лермонтова, Куйбышева, Чонгарская, Московская, переулках Северный и Бокуна, а также прилегающих улицах.
https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html
https://crimea.ria.ru/20220723/dneprovskaya-voda-zapolnyaet-nalivnye-vodokhranilischa-kryma-1123928729.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма
В трех городах Крыма перебои с водой из-за аварий на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В трех городах Крыма ограничено водоснабжение из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
Так, при проведении дорожных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения в симферопольском районе Украинка.
"В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения сегодня до 18:00 ограничено водоснабжение улиц Тейфука, Дружбы, Адаманова, Григоренко, а также прилегающих к ним", - предупредили в пресс-службе.
Также авария произошла в Феодосии, из-за чего нет воды у жителей улиц Симферопольское шоссе (32-42), Дорожная, Волынкина, Луговая, а также переулков Луговой, 2-й Заводской и 3-й Заводской. Специалисты рассчитывают устранить поломку к 17:00.
Еще одно повреждение на сетях произошло в Красноперекопском районе. Водоснабжение ограничено на улице Чапаева в городе Красноперекопск, а также в селе Ильинка.
Симферопольский филиал "Воды Крыма" также информирует, что в связи с переустройством магистрального трубопровода в четверг до 18:00 не будет воды на проспекте Победы, улицах Лермонтова, Куйбышева, Чонгарская, Московская, переулках Северный и Бокуна, а также прилегающих улицах.