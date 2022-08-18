https://crimea.ria.ru/20220818/avarii-ostavili-bez-vody-zhiteley-trekh-gorodov-kryma-1124206635.html

Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма

Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма

В трех городах Крыма ограничено водоснабжение из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T12:29

2022-08-18T12:29

2022-08-18T12:29

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В трех городах Крыма ограничено водоснабжение из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Так, при проведении дорожных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения в симферопольском районе Украинка.Также авария произошла в Феодосии, из-за чего нет воды у жителей улиц Симферопольское шоссе (32-42), Дорожная, Волынкина, Луговая, а также переулков Луговой, 2-й Заводской и 3-й Заводской. Специалисты рассчитывают устранить поломку к 17:00.Еще одно повреждение на сетях произошло в Красноперекопском районе. Водоснабжение ограничено на улице Чапаева в городе Красноперекопск, а также в селе Ильинка.Симферопольский филиал "Воды Крыма" также информирует, что в связи с переустройством магистрального трубопровода в четверг до 18:00 не будет воды на проспекте Победы, улицах Лермонтова, Куйбышева, Чонгарская, Московская, переулках Северный и Бокуна, а также прилегающих улицах.

https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html

https://crimea.ria.ru/20220723/dneprovskaya-voda-zapolnyaet-nalivnye-vodokhranilischa-kryma-1123928729.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя