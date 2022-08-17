https://crimea.ria.ru/20220817/chast-abonentov-v-krymu-do-vechera-ostalis-bez-vody-1124195562.html

Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды

Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды

В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма по некоторым адресам до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T13:39

2022-08-17T13:39

2022-08-17T13:39

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма по некоторым адресам до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 18.00 без воды останутся симферопольские абоненты, расположенные по улицам Курганной, Бассейной, Парашютистов и в Заводском переулке.До 17 часов водоснабжения не будет на сорока улицах симферопольского поселка Молодежное: Рябиновой, Калиновой, Малиновой, Клубничной, Земляничной, Крайней, Бирлик, Светлой, Ломброзо, Ореховой, Симферопольской, Краснова, Азовской, Лавандовой, Сливовой, Кубанской, Персиковой, Родниковой, Виноградной, Солнечной, Лесной, Ягодной, Дачной, Миндальной, Зеленой, Быкова, Вокзальной, Николаевской, Запрудной, Озерной, Ереванской, Афинской, Минской, Киевской, Московской, Юбилейной, Керченской, Феодосийской и Ялтинской.В Феодосии до пяти вечера воды не будет по адресам Гарнаева, 63-75а и Крымская, 3-7. В Белогорском районе до вечера без воды село Крымская Роза.

https://crimea.ria.ru/20220817/v-simferopole-desyatki-ulits-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-remonta-1124192120.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым