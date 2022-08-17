https://crimea.ria.ru/20220817/chast-abonentov-v-krymu-do-vechera-ostalis-bez-vody-1124195562.html
Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды
Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды
В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма по некоторым адресам до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T13:39
2022-08-17T13:39
2022-08-17T13:39
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/04/1118693897_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_569f573726e561f9c4b28dd3ceb152ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма по некоторым адресам до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 18.00 без воды останутся симферопольские абоненты, расположенные по улицам Курганной, Бассейной, Парашютистов и в Заводском переулке.До 17 часов водоснабжения не будет на сорока улицах симферопольского поселка Молодежное: Рябиновой, Калиновой, Малиновой, Клубничной, Земляничной, Крайней, Бирлик, Светлой, Ломброзо, Ореховой, Симферопольской, Краснова, Азовской, Лавандовой, Сливовой, Кубанской, Персиковой, Родниковой, Виноградной, Солнечной, Лесной, Ягодной, Дачной, Миндальной, Зеленой, Быкова, Вокзальной, Николаевской, Запрудной, Озерной, Ереванской, Афинской, Минской, Киевской, Московской, Юбилейной, Керченской, Феодосийской и Ялтинской.В Феодосии до пяти вечера воды не будет по адресам Гарнаева, 63-75а и Крымская, 3-7. В Белогорском районе до вечера без воды село Крымская Роза.
https://crimea.ria.ru/20220817/v-simferopole-desyatki-ulits-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-remonta-1124192120.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/04/1118693897_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_289175e09861245958fcf503b0c410ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым
Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды
В столице и ряде других населенных пунктов Крыма до вечера не будет воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма по некоторым адресам до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, до 18.00 без воды останутся симферопольские абоненты, расположенные по улицам Курганной, Бассейной, Парашютистов и в Заводском переулке.
До 17 часов водоснабжения не будет на сорока улицах симферопольского поселка Молодежное: Рябиновой, Калиновой, Малиновой, Клубничной, Земляничной, Крайней, Бирлик, Светлой, Ломброзо, Ореховой, Симферопольской, Краснова, Азовской, Лавандовой, Сливовой, Кубанской, Персиковой, Родниковой, Виноградной, Солнечной, Лесной, Ягодной, Дачной, Миндальной, Зеленой, Быкова, Вокзальной, Николаевской, Запрудной, Озерной, Ереванской, Афинской, Минской, Киевской, Московской, Юбилейной, Керченской, Феодосийской и Ялтинской.
В Феодосии до пяти вечера воды не будет по адресам Гарнаева, 63-75а и Крымская, 3-7. В Белогорском районе до вечера без воды село Крымская Роза.