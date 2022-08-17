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Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды
Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды
В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма по некоторым адресам до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T13:39
2022-08-17T13:39
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма по некоторым адресам до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 18.00 без воды останутся симферопольские абоненты, расположенные по улицам Курганной, Бассейной, Парашютистов и в Заводском переулке.До 17 часов водоснабжения не будет на сорока улицах симферопольского поселка Молодежное: Рябиновой, Калиновой, Малиновой, Клубничной, Земляничной, Крайней, Бирлик, Светлой, Ломброзо, Ореховой, Симферопольской, Краснова, Азовской, Лавандовой, Сливовой, Кубанской, Персиковой, Родниковой, Виноградной, Солнечной, Лесной, Ягодной, Дачной, Миндальной, Зеленой, Быкова, Вокзальной, Николаевской, Запрудной, Озерной, Ереванской, Афинской, Минской, Киевской, Московской, Юбилейной, Керченской, Феодосийской и Ялтинской.В Феодосии до пяти вечера воды не будет по адресам Гарнаева, 63-75а и Крымская, 3-7. В Белогорском районе до вечера без воды село Крымская Роза.
https://crimea.ria.ru/20220817/v-simferopole-desyatki-ulits-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-remonta-1124192120.html
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4.7
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым
Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды

В столице и ряде других населенных пунктов Крыма до вечера не будет воды

13:39 17.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЁмкость для воды
Ёмкость для воды - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма по некоторым адресам до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, до 18.00 без воды останутся симферопольские абоненты, расположенные по улицам Курганной, Бассейной, Парашютистов и в Заводском переулке.
До 17 часов водоснабжения не будет на сорока улицах симферопольского поселка Молодежное: Рябиновой, Калиновой, Малиновой, Клубничной, Земляничной, Крайней, Бирлик, Светлой, Ломброзо, Ореховой, Симферопольской, Краснова, Азовской, Лавандовой, Сливовой, Кубанской, Персиковой, Родниковой, Виноградной, Солнечной, Лесной, Ягодной, Дачной, Миндальной, Зеленой, Быкова, Вокзальной, Николаевской, Запрудной, Озерной, Ереванской, Афинской, Минской, Киевской, Московской, Юбилейной, Керченской, Феодосийской и Ялтинской.
В Феодосии до пяти вечера воды не будет по адресам Гарнаева, 63-75а и Крымская, 3-7. В Белогорском районе до вечера без воды село Крымская Роза.
Блоки изоляторов электростанции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
10:48
В Симферополе десятки улиц останутся без света из-за ремонта
 
Вода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяКрым
 
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