https://crimea.ria.ru/20220816/poezda-iz-kryma-vozobnovlyayut-dvizhenie-po-grafiku--operator-1124189629.html

Поезда из Крыма возобновляют движение по графику – оператор

Поезда из Крыма возобновляют движение по графику – оператор - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Поезда из Крыма возобновляют движение по графику – оператор

Поезда из Крыма возобновляют движение по графику в связи с открытием железной дороги под Джанкоем, сообщили в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T19:45

2022-08-16T19:45

2022-08-16T19:45

железные дороги крыма

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Поезда из Крыма возобновляют движение по графику в связи с открытием железной дороги под Джанкоем, сообщили в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Так, поезд №396 Симферополь – Астрахань отправится сегодня по графику в 20:30 со станции Симферополь. Поезд № 194 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 22:25 со станции Симферополь. Поезд №198 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 23:55 со станции Симферополь. Поезд № 184 Севастополь – Мурманск отправится завтра, 17 августа, по графику в 00.20 со станции Севастополь. Поезд 162 Феодосия – Москва отправляется из Феодосии в 22:00. Поезд 374 Симферополь – Смоленск отправился из Крыма по временной схеме движения со станции Владиславовка в 17:08. Время задержки составило около трех часов. Кроме того, по временной схеме движения с посадкой на станции Владиславовка будут отправлены еще несколько поездов: №598 Симферополь – Москва в 19:30 (пассажиры отправлены автобусами из Симферополя во Владиславовку), №28 Симферополь – Москва в 20:16 (пассажиры отправлены автобусами из Симферополя во Владиславовку). Пассажиры поезда №180 Евпатория – Санкт-Петербург в 17:55 отправлены из Евпатории до Джанкоя на пригородном электропоезде. В 20.25 (по графику) поезд будет отправлен из Джанкоя. В 21.50 (по графику) поезд останавливается в Владиславовке. Пассажиры поезда 92 Севастополь – Москва в 20:55 будут отправлены пригородным электропоездом до Симферополя. В 23:10 согласно графику, они отправятся на поезде 92 в Москву. В 02:20 17 августа (по графику) поезд останавливается в Владиславовке. Поезд №8 отправился из Севастополя до Санкт – Петербурга по графику в 17:15.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железные дороги крыма, транспорт, крым