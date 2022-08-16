https://crimea.ria.ru/20220816/gde-v-krymu-do-vechera-ne-budet-vody-1124177281.html

Где в Крыму до вечера не будет воды

Где в Крыму до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Где в Крыму до вечера не будет воды

Из-за ремонтов в ряде населенных пунктов Крыма до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T10:27

2022-08-16T10:27

2022-08-16T10:27

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из-за ремонтов в ряде населенных пунктов Крыма до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за аварии на сетях с 10.00 до 15.00 будет ограничено водоснабжение в Симферополе по улицам Береговой, Альминской и в одноименном проезде, в Весеннем переулке и на прилегающих улицах. Также до 15 часов воды не будет в симферопольском селе Мирное по улицам Березовой и Новой.В Феодосии до 17.00 аварийные отключения по улицам Крымской, 29, Автобусной и в одноименном переулке, Чкалова (частный сектор), Анюнаса, 37-39, Симферопольскому шоссе, 32-42, Дорожной, Луговой, 3-й Заводской, 2-й Полевой. Возможно понижение давления по улицам Свободы, Октябрьской, Нахимова, Чехова, Десантников, Красноармейской, Ленина, Морской и в Пролетарском переулке.Кроме того, с 11.00 до пяти вечера без воды село Бабенково Кировского района и частично Новопокровка Джанкойского райна.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в связи с переустройством магистрального трубопровода в Симферополе по ряду адресов дважды отключат воду почти на сутки. Первое отключение произойдет 15 августа с 22.00 до 18.00 следующего дня. Второе запланировано на период с 22 часов 17 августа до 18 часов 18-го.

https://crimea.ria.ru/20220814/simferopol-na-dvoe-sutok-ostanetsya-bez-vody--adresa-1124159759.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество