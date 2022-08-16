https://crimea.ria.ru/20220816/gde-v-krymu-do-vechera-ne-budet-vody-1124177281.html
Где в Крыму до вечера не будет воды
Где в Крыму до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Где в Крыму до вечера не будет воды
Из-за ремонтов в ряде населенных пунктов Крыма до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T10:27
2022-08-16T10:27
2022-08-16T10:27
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из-за ремонтов в ряде населенных пунктов Крыма до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за аварии на сетях с 10.00 до 15.00 будет ограничено водоснабжение в Симферополе по улицам Береговой, Альминской и в одноименном проезде, в Весеннем переулке и на прилегающих улицах. Также до 15 часов воды не будет в симферопольском селе Мирное по улицам Березовой и Новой.В Феодосии до 17.00 аварийные отключения по улицам Крымской, 29, Автобусной и в одноименном переулке, Чкалова (частный сектор), Анюнаса, 37-39, Симферопольскому шоссе, 32-42, Дорожной, Луговой, 3-й Заводской, 2-й Полевой. Возможно понижение давления по улицам Свободы, Октябрьской, Нахимова, Чехова, Десантников, Красноармейской, Ленина, Морской и в Пролетарском переулке.Кроме того, с 11.00 до пяти вечера без воды село Бабенково Кировского района и частично Новопокровка Джанкойского райна.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в связи с переустройством магистрального трубопровода в Симферополе по ряду адресов дважды отключат воду почти на сутки. Первое отключение произойдет 15 августа с 22.00 до 18.00 следующего дня. Второе запланировано на период с 22 часов 17 августа до 18 часов 18-го.
https://crimea.ria.ru/20220814/simferopol-na-dvoe-sutok-ostanetsya-bez-vody--adresa-1124159759.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Где в Крыму до вечера не будет воды
Из-за ремонтов часть Крыма во вторник осталась без воды – адреса
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из-за ремонтов в ряде населенных пунктов Крыма до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, из-за аварии на сетях с 10.00 до 15.00 будет ограничено водоснабжение в Симферополе по улицам Береговой, Альминской и в одноименном проезде, в Весеннем переулке и на прилегающих улицах. Также до 15 часов воды не будет в симферопольском селе Мирное по улицам Березовой и Новой.
В Феодосии до 17.00 аварийные отключения по улицам Крымской, 29, Автобусной и в одноименном переулке, Чкалова (частный сектор), Анюнаса, 37-39, Симферопольскому шоссе, 32-42, Дорожной, Луговой, 3-й Заводской, 2-й Полевой. Возможно понижение давления по улицам Свободы, Октябрьской, Нахимова, Чехова, Десантников, Красноармейской, Ленина, Морской и в Пролетарском переулке.
Кроме того, с 11.00 до пяти вечера без воды село Бабенково Кировского района и частично Новопокровка Джанкойского райна.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в связи с переустройством магистрального трубопровода
в Симферополе по ряду адресов дважды отключат воду почти на сутки. Первое отключение произойдет 15 августа с 22.00 до 18.00 следующего дня. Второе запланировано на период с 22 часов 17 августа до 18 часов 18-го.