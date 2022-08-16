https://crimea.ria.ru/20220816/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1124171586.html

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-16T00:01

2022-08-16T00:01

2022-08-15T17:42

крым

погода в крыму

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/17/1121842976_0:10:3072:1737_1920x0_80_0_0_93d729008af126873a4198fdbf190519.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе ожидается переменная облачность, кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +26...28.В Севастополе ночью и утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте и Алуште ночью и днем грозовые дожди. Ночью температура воздуха составит 20-23 градуса тепла, днем +28...30.В Евпатории и Феодосии тоже будут дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем до 31 градуса тепла.В Судаке ночью без осадков и до +23, днем дождь с грозой и +29.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя и Черноморского +25, Феодосии +23, в Керченском проливе и Азовском море +27.

https://crimea.ria.ru/20220814/v-krym-pridet-37-gradusnaya-zhara--fobos-1124146968.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода