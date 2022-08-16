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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-16T00:01
2022-08-16T00:01
2022-08-15T17:42
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе ожидается переменная облачность, кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +26...28.В Севастополе ночью и утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте и Алуште ночью и днем грозовые дожди. Ночью температура воздуха составит 20-23 градуса тепла, днем +28...30.В Евпатории и Феодосии тоже будут дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем до 31 градуса тепла.В Судаке ночью без осадков и до +23, днем дождь с грозой и +29.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя и Черноморского +25, Феодосии +23, в Керченском проливе и Азовском море +27.
https://crimea.ria.ru/20220814/v-krym-pridet-37-gradusnaya-zhara--fobos-1124146968.html
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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму пройдут грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"До конца рабочей недели Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, обусловленные внутримассовыми конвективными процессами. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, при грозах усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…21, на побережье до +24; днем +27…32, в горах +20…25", - уточнили синоптики.
В Симферополе ожидается переменная облачность, кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +26...28.
В Севастополе ночью и утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.
В Ялте и Алуште ночью и днем грозовые дожди. Ночью температура воздуха составит 20-23 градуса тепла, днем +28...30.
В Евпатории и Феодосии тоже будут дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем до 31 градуса тепла.
В Судаке ночью без осадков и до +23, днем дождь с грозой и +29.
Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя и Черноморского +25, Феодосии +23, в Керченском проливе и Азовском море +27.