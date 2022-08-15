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Житель Краснодара сжег живьем знакомого - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Житель Краснодара сжег живьем знакомого
Житель Краснодара сжег живьем знакомого - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Житель Краснодара сжег живьем знакомого
Житель Краснодара предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины путем сожжения. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского края. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T14:44
2022-08-15T14:44
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Житель Краснодара предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины путем сожжения. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского края.Установлено, что в конце марта 2022 года на территории частного дома в Краснодаре между двумя мужчинами произошла ссора, один из них был в состоянии алкогольного опьянения.Обвиняемый поджег своего 59-летнего знакомого, облив легковоспламеняемой жидкостью. В результате полученных ожогов различных частей тела мужчина скончался в больнице.В настоящее время краснодарец заключен под стражу. Прокуратура направила уголовное дело в краевой суд для рассмотрения по существу.Ранее уголовное дело по факту поджога сотрудника ГИБДД водителем возбудили в Чувашии.
https://crimea.ria.ru/20220516/mekhanik-sudna-poluchil-srok-za-zverskoe-ubiystvo-kollegi-v-sevastopole-1123239848.html
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происшествия, кубань
Житель Краснодара сжег живьем знакомого

Житель Краснодара поджег знакомого в ходе ссоры, дело направлено в суд

14:44 15.08.2022
 
© PixabayОгонь
Огонь
© Pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Житель Краснодара предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины путем сожжения. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского края.
Установлено, что в конце марта 2022 года на территории частного дома в Краснодаре между двумя мужчинами произошла ссора, один из них был в состоянии алкогольного опьянения.
Обвиняемый поджег своего 59-летнего знакомого, облив легковоспламеняемой жидкостью. В результате полученных ожогов различных частей тела мужчина скончался в больнице.
"Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя г. Краснодара. Он обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Вину в инкриминируемом преступлении гражданин признал в полном объеме", – говорится в сообщении.
В настоящее время краснодарец заключен под стражу. Прокуратура направила уголовное дело в краевой суд для рассмотрения по существу.
Ранее уголовное дело по факту поджога сотрудника ГИБДД водителем возбудили в Чувашии.
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