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Российские войска уничтожили украинский склад артиллерии под Николаевом - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Российские войска уничтожили украинский склад артиллерии под Николаевом
Российские войска уничтожили украинский склад артиллерии под Николаевом - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Российские войска уничтожили украинский склад артиллерии под Николаевом
Вооруженные силы России разгромили украинские склады с артиллерийским вооружением, боеприпасами и топливом для военной техники на территории проведения... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T13:26
2022-08-15T13:26
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
крымский бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили украинские склады с артиллерийским вооружением, боеприпасами и топливом для военной техники на территории проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы был уничтожен взвод украинских артиллерийских орудий "Мста-Б" на территории ДНР. Также были подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц "Д-30" в ДНР и Херсонщине.Конашенков сообщил что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220811/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-20-punktam-upravleniya-vsu-1124135231.html
https://crimea.ria.ru/20220813/soyuznye-sily-polnostyu-osvobodili-poselok-peski-v-dnr-1124154712.html
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4.7
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков, крымский бюджет
Российские войска уничтожили украинский склад артиллерии под Николаевом

Минобороны: под Николаевом уничтожен склад артиллерийского вооружения

13:26 15.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили украинские склады с артиллерийским вооружением, боеприпасами и топливом для военной техники на территории проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
"Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населенных пунктов Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области", — сообщил представитель МО.
Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы был уничтожен взвод украинских артиллерийских орудий "Мста-Б" на территории ДНР. Также были подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц "Д-30" в ДНР и Херсонщине.
Конашенков сообщил что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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