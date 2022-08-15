https://crimea.ria.ru/20220815/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-sklad-artillerii-pod-nikolaevom-1124167204.html

Российские войска уничтожили украинский склад артиллерии под Николаевом

Российские войска уничтожили украинский склад артиллерии под Николаевом - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Российские войска уничтожили украинский склад артиллерии под Николаевом

Вооруженные силы России разгромили украинские склады с артиллерийским вооружением, боеприпасами и топливом для военной техники на территории проведения... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T13:26

2022-08-15T13:26

2022-08-15T13:26

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

игорь конашенков

крымский бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124167015_0:38:3164:1818_1920x0_80_0_0_d4e8d180268e89b9f8a77a3d7b3743e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили украинские склады с артиллерийским вооружением, боеприпасами и топливом для военной техники на территории проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы был уничтожен взвод украинских артиллерийских орудий "Мста-Б" на территории ДНР. Также были подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц "Д-30" в ДНР и Херсонщине.Конашенков сообщил что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220811/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-20-punktam-upravleniya-vsu-1124135231.html

https://crimea.ria.ru/20220813/soyuznye-sily-polnostyu-osvobodili-poselok-peski-v-dnr-1124154712.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков, крымский бюджет