https://crimea.ria.ru/20220815/kak-sovremennost-menyaet-normy-morali--mnenie-rossiyan-1124167642.html
Как современность меняет нормы морали – мнение россиян
Как современность меняет нормы морали – мнение россиян - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Как современность меняет нормы морали – мнение россиян
Основные нормы морали не подвластны влиянию времени. В этом убеждены россияне старше 35 лет, а более молодые сограждане считают, что моральные принципы все же... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T21:46
2022-08-15T21:46
2022-08-15T21:46
общество
опрос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123382935_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d68c3b2e820500d80bad1d8e704754df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Основные нормы морали не подвластны влиянию времени. В этом убеждены россияне старше 35 лет, а более молодые сограждане считают, что моральные принципы все же устаревают и не соответствуют современному обществу. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ."Более половины россиян убеждены, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени, они всегда актуальны и современны (56%). О том, что моральные нормы устаревают и многие из них уже не соответствуют современному обществу, заявляют 38% наших сограждан. На подобные представления в большей степени влияют возраст и уровень образования", — свидетельствуют данные опроса.В неизменности моральных норм больше уверены россияне старше 35 лет, а молодежь склонна считать, что нравственные стандарты меняются вместе с обществом.При этом большинство жителей России отмечают, что не готовы поступиться моральными принципами ради достижения личного успеха.Опрос проводился с помощью телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
https://crimea.ria.ru/20220811/v-gosdume-prosyat-uzhestochit-nakazanie-za-seks-v-publichnykh-mestakh-1124140457.html
https://crimea.ria.ru/20220812/kult-molodosti-skolko-rossiyan-zamechaet-obschestvennyy-vklad-molodezhi-1124149760.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123382935_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5ef95e160d0f73273f619f54fd072cf7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, опрос
Как современность меняет нормы морали – мнение россиян
Большинство россиян убеждены, что нормы морали не подвластны времени — опрос ВЦИОМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Основные нормы морали не подвластны влиянию времени. В этом убеждены россияне старше 35 лет, а более молодые сограждане считают, что моральные принципы все же устаревают и не соответствуют современному обществу. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
"Более половины россиян убеждены, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени, они всегда актуальны и современны (56%). О том, что моральные нормы устаревают и многие из них уже не соответствуют современному обществу, заявляют 38% наших сограждан. На подобные представления в большей степени влияют возраст и уровень образования", — свидетельствуют данные опроса.
В неизменности моральных норм больше уверены россияне старше 35 лет, а молодежь склонна считать, что нравственные стандарты меняются вместе с обществом.
"С ростом образованности растет и доля поддерживающих мысль о постоянстве нравственных принципов (65% в группе с высшим образованием против 26% в группе с неполным средним образованием). За 15 лет баланс этих позиций в обществе не изменился, в 2007 году 60% выступали за то, что моральные нормы актуальны всегда, а обратное мнение разделяли 35%, хотя в 2005 году эти взгляды находились в равных пропорциях (48% против 47%)", — сообщили в исследовательском центре.
При этом большинство жителей России отмечают, что не готовы поступиться моральными принципами ради достижения личного успеха.
Опрос проводился с помощью телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.