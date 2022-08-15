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Как современность меняет нормы морали – мнение россиян - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Как современность меняет нормы морали – мнение россиян
Как современность меняет нормы морали – мнение россиян - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Как современность меняет нормы морали – мнение россиян
Основные нормы морали не подвластны влиянию времени. В этом убеждены россияне старше 35 лет, а более молодые сограждане считают, что моральные принципы все же... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T21:46
2022-08-15T21:46
общество
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Основные нормы морали не подвластны влиянию времени. В этом убеждены россияне старше 35 лет, а более молодые сограждане считают, что моральные принципы все же устаревают и не соответствуют современному обществу. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ."Более половины россиян убеждены, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени, они всегда актуальны и современны (56%). О том, что моральные нормы устаревают и многие из них уже не соответствуют современному обществу, заявляют 38% наших сограждан. На подобные представления в большей степени влияют возраст и уровень образования", — свидетельствуют данные опроса.В неизменности моральных норм больше уверены россияне старше 35 лет, а молодежь склонна считать, что нравственные стандарты меняются вместе с обществом.При этом большинство жителей России отмечают, что не готовы поступиться моральными принципами ради достижения личного успеха.Опрос проводился с помощью телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
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общество, опрос
Как современность меняет нормы морали – мнение россиян

Большинство россиян убеждены, что нормы морали не подвластны времени — опрос ВЦИОМ

21:46 15.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожилая женщина и молодёжь на скамейке
Пожилая женщина и молодёжь на скамейке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Основные нормы морали не подвластны влиянию времени. В этом убеждены россияне старше 35 лет, а более молодые сограждане считают, что моральные принципы все же устаревают и не соответствуют современному обществу. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
"Более половины россиян убеждены, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени, они всегда актуальны и современны (56%). О том, что моральные нормы устаревают и многие из них уже не соответствуют современному обществу, заявляют 38% наших сограждан. На подобные представления в большей степени влияют возраст и уровень образования", — свидетельствуют данные опроса.
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В неизменности моральных норм больше уверены россияне старше 35 лет, а молодежь склонна считать, что нравственные стандарты меняются вместе с обществом.
"С ростом образованности растет и доля поддерживающих мысль о постоянстве нравственных принципов (65% в группе с высшим образованием против 26% в группе с неполным средним образованием). За 15 лет баланс этих позиций в обществе не изменился, в 2007 году 60% выступали за то, что моральные нормы актуальны всегда, а обратное мнение разделяли 35%, хотя в 2005 году эти взгляды находились в равных пропорциях (48% против 47%)", — сообщили в исследовательском центре.
При этом большинство жителей России отмечают, что не готовы поступиться моральными принципами ради достижения личного успеха.
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