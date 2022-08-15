https://crimea.ria.ru/20220815/kak-sovremennost-menyaet-normy-morali--mnenie-rossiyan-1124167642.html

Как современность меняет нормы морали – мнение россиян

Как современность меняет нормы морали – мнение россиян - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Как современность меняет нормы морали – мнение россиян

Основные нормы морали не подвластны влиянию времени. В этом убеждены россияне старше 35 лет, а более молодые сограждане считают, что моральные принципы все же... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T21:46

2022-08-15T21:46

2022-08-15T21:46

общество

опрос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Основные нормы морали не подвластны влиянию времени. В этом убеждены россияне старше 35 лет, а более молодые сограждане считают, что моральные принципы все же устаревают и не соответствуют современному обществу. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ."Более половины россиян убеждены, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени, они всегда актуальны и современны (56%). О том, что моральные нормы устаревают и многие из них уже не соответствуют современному обществу, заявляют 38% наших сограждан. На подобные представления в большей степени влияют возраст и уровень образования", — свидетельствуют данные опроса.В неизменности моральных норм больше уверены россияне старше 35 лет, а молодежь склонна считать, что нравственные стандарты меняются вместе с обществом.При этом большинство жителей России отмечают, что не готовы поступиться моральными принципами ради достижения личного успеха.Опрос проводился с помощью телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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https://crimea.ria.ru/20220812/kult-molodosti-skolko-rossiyan-zamechaet-obschestvennyy-vklad-molodezhi-1124149760.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, опрос