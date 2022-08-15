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Какой сегодня праздник: 15 августа

Какой сегодня праздник: 15 августа - РИА Новости Крым, 14.08.2022

Какой сегодня праздник: 15 августа

В этот день в странах СНГ неофициально празднуют День археологов, а в Китае проводят Фестиваль голодных духов. А еще в этот день родились Наполеон и Вальтер... РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-15T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В этот день в странах СНГ неофициально празднуют День археологов, а в Китае проводят Фестиваль голодных духов. А еще в этот день родились Наполеон и Вальтер Скотт.Что празднуют в миреВ этот день в России свой праздник отмечают жители Республики Тыва (или Тува). Примечательно, что Тыва – это этническое самоназвание коренных жителей региона, а Тува – укоренившийся вариант названия республики в русском языке. В действующей Конституции республики от 2001 года наименования Тыва и Тува равнозначны.Тува граничит с Иркутской областью, республиками Хакасия, Алтай, Бурятия, с Красноярским краем и с Монголией. В регионе богатая природа, самобытная культура (юрты кочевников, знаменитое тувинское горловое пение "Хоомей").В России, Белоруссии, Казахстане, Украине 15 августа отмечают неофициальный День археолога. Примечательно, что его дата никак не связана с какими-либо событиями и открытиями. Однако на Украине он получил статус государственного в 2008 году. Археологи – проводники между нашим и древним миром. Именно благодаря представителям этой профессии мы можем любоваться уникальными предметами древности.В Китае (а также представители китайской диаспоры по всему миру) устраивают Фестиваль голодных духов. Согласно поверью, в этот день миры небес и ада, а также мир живых становятся открытыми друг для друга. Даосы и буддисты выполняют ритуалы, чтобы облегчить страдания душ и освободить их. Вечером китайцы готовят дома вегетарианскую трапезу, оставляя за столом места для умерших родственников. Часть праздника - сжигание имитаций денежных банкнот "цзиньчжи", сделанных из папье-маше копий ценных предметов и украшений. После окончания трапезы жители Поднебесной вывешивают у дома фонарики, чтобы духи не заблудились по дороге в свой мир.Знаменательные событияВ 1723 году в Петербурге торжественно открылась летняя резиденция русских императоров – Петергоф. Идея построить на берегу Балтийского моря загородную резиденцию пришла в 1714 год Петру Первому. Но кроме рекреационной функции, Петергоф имел стратегическое значение – через него проходила дорога к Ораниенбауму (сейчас Ломоносов) и по паромной переправе в Кронштадт.Во время Великой Отечественной войны дворцово-парковый комплекс сильно пострадал, а в послевоенное время все культурные и исторические памятники уникального места были восстановлены.15 августа 1810 года закончилось строительство знаменитой Вандомской колонны в Париже. Ее установили в честь победы Наполеона в военной кампании 1805 года. Сооружение спроектировали архитекторы Жак Гондуэн де Фольвиль и Жан-Батист Лепер. На вершине колонны красуется статуя Наполеона в коротком плаще, с мечом и лавровым венком.Колонну несколько раз сносили, считая ее памятником правления Наполеона. В первый раз это случилось в 1814 году, когда статую императора сняли союзники Парижа и заменили ее белым флагом Бурбонов с лилиями. Однако уже в 1833 году, после Июльской революции, Луи-Филлип I приказал сделать новую статую Наполеона и водрузить ее на колонну. Следующий и последний удар колонна перенесла в 1871 году, когда участники Парижской коммуны назвали памятник "символом грубой силы и ложной славы" и повалили его на землю. После поражения Коммуны новое правительство восстановило колонну и вернуло Наполеона на место.15 августа 1877 года американский изобретатель Александр Белл в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании, обсуждая перспективы использования телефона, предложил использовать обращение "Hello", которое в России быстро трансформировалось в знакомое "Алло".Кто родилсяВ 1769 году родился первый французский император Наполеон Бонапарт. Историки оценивают Наполеона в первую очередь как полководца, чья деятельность повлияла на развитие военного искусства XIX века и в целом на мировую историю, а немецкий философ Фридрих Ницше считал имепратора примером сверхчеловека. Согласно историческим данным, первый император Франции обладал высоким интеллектом, поразительной памятью и невероятной работоспособностью. Он был очень амбициозен, и именно поэтому отчасти его имя стало нарицательным. "Наполеоновские планы" – так говорят о желании сделать что-то грандиозное и великое.В 1771 году родился всемирно известный шотландский прозаик, поэт и историк Вальтер Скотт. Его считают основоположником жанра исторического романа. Первым произведением такого жанра становится "Уэверли или Шестьдесят лет назад", опубликованный анонимно в 1814 году. После этого автор написал десятки произведения, которые прославили его на весь мир. По многим из его книг в разное время ставили спектакли и снимали кино.Свой 50-й день рождения 15 августа отмечает американский актер Бен Аффлек, лауреат двух премий "Оскар". Аффлек прославился благодаря своим ролям в фильме "Исчезнувшая", "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости", "Сорвиголова" и "Час расплаты".Также 15 августа родились американская актриса Дженнифер Лоуренс, российская певица Нюша, рэпер Тимати и другие.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости