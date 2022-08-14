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Резкий рост COVID-19 Крыму и Севастополе: сотни новых случаев в сутки
Резкий рост COVID-19 Крыму и Севастополе: сотни новых случаев в сутки - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Резкий рост COVID-19 Крыму и Севастополе: сотни новых случаев в сутки
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано еще 429 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных Межрегионального... РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T10:25
2022-08-14T10:25
2022-08-14T10:26
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано еще 429 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, на которые ссылаются правительства регионов.В Крыму за истекшие сутки заболели 284 человека, всего с начала пандемии выявлено 187 897 положительных на COVID-19.В Севастополе зарегистрировано 145 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары города были госпитализированы 13 человек. Выписаны 16 пациентов."На данный момент в больницах находятся 99 пациентов, из них 76 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – сообщили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 86 777 человек.Сутками ранее в Крыму и Севастополе фиксировали 485 новых случаев заражения, два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.
https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Резкий рост COVID-19 Крыму и Севастополе: сотни новых случаев в сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 429 новых случаев заражений COVID-19
10:25 14.08.2022 (обновлено: 10:26 14.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано еще 429 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, на которые ссылаются правительства регионов.
В Крыму за истекшие сутки заболели 284 человека, всего с начала пандемии выявлено 187 897 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 48 пациентов за все время на стационарном лечении находились 59 777 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 231 человек, выздоровевших за весь период – 179 632", - сказано в сообщении минздрава РК.
В Севастополе зарегистрировано 145 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары города были госпитализированы 13 человек. Выписаны 16 пациентов.
"На данный момент в больницах находятся 99 пациентов, из них 76 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – сообщили в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 86 777 человек.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе фиксировали 485 новых случаев заражения
, два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.