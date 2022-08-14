https://crimea.ria.ru/20220814/rezkiy-rost-covid-19-krymu-i-sevastopole-sotni-novykh-sluchaev-v-sutki-1124159076.html

Резкий рост COVID-19 Крыму и Севастополе: сотни новых случаев в сутки

Резкий рост COVID-19 Крыму и Севастополе: сотни новых случаев в сутки - РИА Новости Крым, 14.08.2022

Резкий рост COVID-19 Крыму и Севастополе: сотни новых случаев в сутки

В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано еще 429 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных Межрегионального... РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T10:25

2022-08-14T10:25

2022-08-14T10:26

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано еще 429 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, на которые ссылаются правительства регионов.В Крыму за истекшие сутки заболели 284 человека, всего с начала пандемии выявлено 187 897 положительных на COVID-19.В Севастополе зарегистрировано 145 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары города были госпитализированы 13 человек. Выписаны 16 пациентов."На данный момент в больницах находятся 99 пациентов, из них 76 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – сообщили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 86 777 человек.Сутками ранее в Крыму и Севастополе фиксировали 485 новых случаев заражения, два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф