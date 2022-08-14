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Какой сегодня праздник: 14 августа

Какой сегодня праздник: 14 августа - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Какой сегодня праздник: 14 августа

Православные христиане празднуют Медовый спас, а португальцы – День рождения корриды. А еще 14 августа родились писатель Дмитрий Мережковский, певица Алена... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-14T00:00

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2022-08-13T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Православные христиане празднуют Медовый спас, а португальцы – День рождения корриды. А еще 14 августа родились писатель Дмитрий Мережковский, певица Алена Свиридова и голливудская звезда Мила Кунис.Что празднуют в миреКаждый год 14 августа православные христиане в России отмечают Медовый спас, хотя в церковном календаре праздник называется Происхождение честных древ Животворящего Креста. В Константинополе его начали праздновать еще в IX веке, однако у россиян церковный праздник прижился только через пять веков. В этот день верующие приносили свежий мед в церковь – так до сегодняшнего дня дошла традиция святить продукт. На Балканах этот праздник называется Маковеем, а у католиков вообще нет традиции как-либо отмечать этот день.Сегодня отмечается День рождения португальской корриды, которая является национальным достоянием. Интересно, что в Португалии это шоу называется торада, оно сильно отличается от испанской корриды. Во-первых, здесь не убивают быка. Еще в XVIII веке власти страны запретили устраивать кровавые состязания, где животное превращается в жертву. После участия быка в зрелищном мероприятии он больше никогда не выходит на арену, а отправляется на ферму. Во-вторых, португальцы особое внимание уделяют тому, насколько спортсмен виртуозно управляет лошадью. Шоу всегда завершается тем, что группа пеших бойцов обезвреживает и связывает быка.Любители животных отмечают Всемирный день ящерицы. Еще индейцы заметили, что встретить пресмыкающееся - хороший знак, означающий приближающееся процветание. У некоторых народов животное олицетворяет такие качества, как исцеление, защита и мужество.Знаменательные событияВ 1775 году Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь. Сначала русские цари давали привилегии казакам, так как они защищали границы страны от турок. Но после присоединения Крыма к Российской империи необходимость казачества стала неочевидной, поэтому сначала у них отобрали земли, а затем уничтожили и юридически.В 1865 году в Петербурге открылся Зоологический сад - старейший зоопарк России.В 1888 был запатентован электрический счетчик, который изобрел американский инженер Оливер Шелленбергер.Первый международный конкурс красоты состоялся 114 лет назад в английском городе Фолкстон. Тогда победительницей стала 18-летняя Нелли Джерман. Узнав о победе, девушка сказала: "Я хочу мира на всей Земле и нового поросенка для моего папы".В 1930 году руководство СССР приняло постановление об обязательном начальном обучении. На учебу принимались дети с 8 до 10 лет. Из бюджета страны выделили средства, как на сам образовательный процесс, так и на строительство школ. Через три года было введено обязательное семилетнее образование. Становиться первоклашками в семь лет в России начали только с 1943 года.В 1944 году были образованы Владимирская и Тюменская области.В 1947 году Британская колония Индия распалась на два государства – Пакистан и Индийский союз. В этот же день Пакистан объявил о своей независимости.В этот день 28 лет назад телескоп Хаббл сфотографировал 11 колец Урана.Кто родилсяСегодня исполняется 157 лет со дня рождения основоположника русского символизма, писателя Дмитрия Мережковского. Его первым поэтическим сборником стали "Стихотворения" (1883-1987), а позже вышел роман "Отверженный", который вошел в трилогию "Христос и Антихрист". До Октябрьской революции он считался одним из самых издаваемых писателей России, но в 1917 году навсегда покинул страну. Кстати, Мережковский десять раз номинировался на Нобелевскую премию, но так ни разу и не получил награду.В 1867 году родился английский прозаик Джон Голсуорси, известный циклом произведений "Сага о Форсайтах".Свой юбилейный 60-й день рождения празднует певица Алена Свиридова.Американской актрисе Хэлли Берри исполняется 56 лет. Она известна ролями в фильмах "Облачный атлас", сериях фантастической ленты "Люди икс", "Их глаза видели Бога".Свой 39-й день рождения отмечает голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис. Ее лучшими работами считаются съемки в фильмах "Черный лебедь" , "Секс по дружбе", "Джиа", "Книга Илая".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты