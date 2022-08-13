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Почему левшей нельзя переучивать в правшей - РИА Новости Крым, 13.08.2022
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Почему левшей нельзя переучивать в правшей
Почему левшей нельзя переучивать в правшей - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Почему левшей нельзя переучивать в правшей
Если ребенка-левшу начать переучивать в правшу, это может сказаться на его психическом здоровье, предупредила нейропсихолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T19:48
2022-08-13T19:48
общество
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Если ребенка-левшу начать переучивать в правшу, это может сказаться на его психическом здоровье, предупредила нейропсихолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова, пишет РИА Новости.В Международный день левши, который отмечается 13 августа, специалист пояснила риски попыток научить левшу "делать все правой рукой".По словам врача, переучивание может повлечь за собой и психические отклонения: ребенок станет более раздражительным, тревожным, депрессивным.Она также напомнила, что в левом полушарии расположен центр речи, а также зона, отвечающая за восприимчивость речевых звуков и их распознавание. Оно отвечает за счетные операции, логику, причинно-следственные связи. Правое полушарие – это пространство, творчество, абстрактные картины, пояснила Суркова.По словам нейропсихолога, не бывает такого, что одно полушарие важнее или сильно доминирует, потому что для развития человека важны оба полушария, и очень важно, как эти полушария друг с другом взаимодействуют.
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, здоровье
Почему левшей нельзя переучивать в правшей

Нейропсихолог Суркова пояснила опасность переучивания детей из левши в правшу

19:48 13.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКанцелярские принадлежности для левшей
Канцелярские принадлежности для левшей - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Если ребенка-левшу начать переучивать в правшу, это может сказаться на его психическом здоровье, предупредила нейропсихолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова, пишет РИА Новости.
В Международный день левши, который отмечается 13 августа, специалист пояснила риски попыток научить левшу "делать все правой рукой".
"Левшей переучивать в правшей не стоит, потому что нельзя изменить асимметрию мозга. Неведущая рука никогда не станет главной – просто ребенок будет ею писать. Скорее всего, у ребенка будет некрасивый почерк, он будет быстрее уставать, легче раздражаться и вообще будет нести колоссальные энергетические и эмоциональные затраты", - рассказала Суркова.
Канцелярские принадлежности для левшей - РИА Новости, 1920, 13.08.2017
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"Левые" среди нас: чем отличается мозг правши и левши
По словам врача, переучивание может повлечь за собой и психические отклонения: ребенок станет более раздражительным, тревожным, депрессивным.
Она также напомнила, что в левом полушарии расположен центр речи, а также зона, отвечающая за восприимчивость речевых звуков и их распознавание. Оно отвечает за счетные операции, логику, причинно-следственные связи. Правое полушарие – это пространство, творчество, абстрактные картины, пояснила Суркова.
По словам нейропсихолога, не бывает такого, что одно полушарие важнее или сильно доминирует, потому что для развития человека важны оба полушария, и очень важно, как эти полушария друг с другом взаимодействуют.
"Считается, что леворукие люди очень талантливы, то есть если ребенок рождается леворуким, то это обязательно признак талантливости. Однако данная теория не нашла своего подтверждения: люди могут быть более талантливыми, умными, быстрыми, чем другие, независимо от того, какой тип профиля у них преобладает. Нет никаких данных, подтверждающих, что среди гениальных людей соотношение праворуких и леворуких отличается от основной популяции",- заключила Суркова.
 
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