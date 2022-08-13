https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-levshey-nelzya-pereuchivat-v-pravshey-1124156692.html

Почему левшей нельзя переучивать в правшей

Почему левшей нельзя переучивать в правшей - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Почему левшей нельзя переучивать в правшей

Если ребенка-левшу начать переучивать в правшу, это может сказаться на его психическом здоровье, предупредила нейропсихолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T19:48

2022-08-13T19:48

2022-08-13T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Если ребенка-левшу начать переучивать в правшу, это может сказаться на его психическом здоровье, предупредила нейропсихолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова, пишет РИА Новости.В Международный день левши, который отмечается 13 августа, специалист пояснила риски попыток научить левшу "делать все правой рукой".По словам врача, переучивание может повлечь за собой и психические отклонения: ребенок станет более раздражительным, тревожным, депрессивным.Она также напомнила, что в левом полушарии расположен центр речи, а также зона, отвечающая за восприимчивость речевых звуков и их распознавание. Оно отвечает за счетные операции, логику, причинно-следственные связи. Правое полушарие – это пространство, творчество, абстрактные картины, пояснила Суркова.По словам нейропсихолога, не бывает такого, что одно полушарие важнее или сильно доминирует, потому что для развития человека важны оба полушария, и очень важно, как эти полушария друг с другом взаимодействуют.

https://crimea.ria.ru/20170813/1111539976.html

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