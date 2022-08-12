https://crimea.ria.ru/20220812/rnkb-kolichestvo-zayavok-na-avtokredity-s-gospodderzhkoy-vyroslo-v-15-raza-1124146651.html

РНКБ: количество заявок на автокредиты с господдержкой выросло в 1,5 раза

РНКБ: количество заявок на автокредиты с господдержкой выросло в 1,5 раза - РИА Новости Крым, 12.08.2022

РНКБ: количество заявок на автокредиты с господдержкой выросло в 1,5 раза

Количество заявок на автокредиты в РНКБ Банк (ПАО) после запуска в июле обновленной госпрограммы льготного автокредитования увеличилось в 1,5 раза, сообщает... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T12:32

2022-08-12T12:32

2022-08-12T12:32

рнкб (пао)

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/53/1118395311_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_4f2aa2489dd92fdbfaec862cc0e0484b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Количество заявок на автокредиты в РНКБ Банк (ПАО) после запуска в июле обновленной госпрограммы льготного автокредитования увеличилось в 1,5 раза, сообщает банк."Общий объем выдачи автокредитов в РНКБ в июне-июле составил 211 миллионов рублей – это на 80% выше аналогичного показателя по итогам апреля–мая. При этом размер среднего чека автокредита практически не изменился и составил 1,25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Как отметили в банке, при этом на рынке автокредитования в первом полугодии 2022 года увеличился спрос на транспортные средства с пробегом. С начала года доля кредитов на автомобили с пробегом выросла вдвое и на сегодняшний день составляет уже 51% в общем объеме продаж РНКБ.Действие льготной госпрограммы автокредитования распространяется на автомобили LADA, "УАЗ", "ГАЗ", "ВИС", "Моторинвест" (электромобили). Клиенты банка могут приобрести новый автомобиль стоимостью до 2 миллионов рублей в кредит со скидкой 20% или электромобиль со скидкой 35%.Согласно условиям программы, льготным кредитом могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе, находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автолюбителей, которые сдают свое транспортное средство (ТС) в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года).

https://crimea.ria.ru/20220809/samozanyatye-oformili-v-rnkb-avtokredity-na-summu-okolo-1-mlrd-rubley-1124110092.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество, экономика