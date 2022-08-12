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РНКБ: количество заявок на автокредиты с господдержкой выросло в 1,5 раза - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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РНКБ: количество заявок на автокредиты с господдержкой выросло в 1,5 раза
РНКБ: количество заявок на автокредиты с господдержкой выросло в 1,5 раза - РИА Новости Крым, 12.08.2022
РНКБ: количество заявок на автокредиты с господдержкой выросло в 1,5 раза
Количество заявок на автокредиты в РНКБ Банк (ПАО) после запуска в июле обновленной госпрограммы льготного автокредитования увеличилось в 1,5 раза, сообщает... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T12:32
2022-08-12T12:32
рнкб (пао)
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Количество заявок на автокредиты в РНКБ Банк (ПАО) после запуска в июле обновленной госпрограммы льготного автокредитования увеличилось в 1,5 раза, сообщает банк."Общий объем выдачи автокредитов в РНКБ в июне-июле составил 211 миллионов рублей – это на 80% выше аналогичного показателя по итогам апреля–мая. При этом размер среднего чека автокредита практически не изменился и составил 1,25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Как отметили в банке, при этом на рынке автокредитования в первом полугодии 2022 года увеличился спрос на транспортные средства с пробегом. С начала года доля кредитов на автомобили с пробегом выросла вдвое и на сегодняшний день составляет уже 51% в общем объеме продаж РНКБ.Действие льготной госпрограммы автокредитования распространяется на автомобили LADA, "УАЗ", "ГАЗ", "ВИС", "Моторинвест" (электромобили). Клиенты банка могут приобрести новый автомобиль стоимостью до 2 миллионов рублей в кредит со скидкой 20% или электромобиль со скидкой 35%.Согласно условиям программы, льготным кредитом могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе, находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автолюбителей, которые сдают свое транспортное средство (ТС) в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года).
https://crimea.ria.ru/20220809/samozanyatye-oformili-v-rnkb-avtokredity-na-summu-okolo-1-mlrd-rubley-1124110092.html
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рнкб (пао), общество, экономика

РНКБ: количество заявок на автокредиты с господдержкой выросло в 1,5 раза

12:32 12.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПосетительница в автосалоне "Тойота Центр Омск" в Омске
Посетительница в автосалоне Тойота Центр Омск в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Количество заявок на автокредиты в РНКБ Банк (ПАО) после запуска в июле обновленной госпрограммы льготного автокредитования увеличилось в 1,5 раза, сообщает банк.
"Общий объем выдачи автокредитов в РНКБ в июне-июле составил 211 миллионов рублей – это на 80% выше аналогичного показателя по итогам апреля–мая. При этом размер среднего чека автокредита практически не изменился и составил 1,25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметили в банке, при этом на рынке автокредитования в первом полугодии 2022 года увеличился спрос на транспортные средства с пробегом. С начала года доля кредитов на автомобили с пробегом выросла вдвое и на сегодняшний день составляет уже 51% в общем объеме продаж РНКБ.
"Благодаря запуску программы льготного автокредитования доля выдачи кредитов на покупку автомобилей российского производства в общем объеме автокредитов РНКБ увеличилась до 36%. Мы ожидаем дальнейшего увеличения спроса на автокредиты, в том числе благодаря мерам государственной поддержки", - прокомментировал зампредседателя правления РНКБ Николай Билан.
Действие льготной госпрограммы автокредитования распространяется на автомобили LADA, "УАЗ", "ГАЗ", "ВИС", "Моторинвест" (электромобили). Клиенты банка могут приобрести новый автомобиль стоимостью до 2 миллионов рублей в кредит со скидкой 20% или электромобиль со скидкой 35%.
Согласно условиям программы, льготным кредитом могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе, находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автолюбителей, которые сдают свое транспортное средство (ТС) в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года).
РНКБ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 13:16
Самозанятые оформили в РНКБ автокредиты на сумму около 1 млрд рублей
 
РНКБ (ПАО)ОбществоЭкономика
 
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