https://crimea.ria.ru/20220812/glavnoe-letnee-sobytie-kvn-proydet-na-territorii-mriya-resort--spa-1124148348.html
Главное летнее событие КВН пройдет на территории Mriya Resort & SPA
Главное летнее событие КВН пройдет на территории Mriya Resort & SPA - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Главное летнее событие КВН пройдет на территории Mriya Resort & SPA
Вечер искрометного юмора на берегу Черного моря. Курортный комплекс Mriya Resort & SPA в Большой Ялте приглашает 22 августа на главное летнее событие КВН –... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T14:56
2022-08-12T14:56
2022-08-12T14:56
mriya resort &spa
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ялта
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Вечер искрометного юмора на берегу Черного моря. Курортный комплекс Mriya Resort & SPA в Большой Ялте приглашает 22 августа на главное летнее событие КВН – "Летний кубок". Встреча чемпионов Высшей лиги пройдет на этой площадке уже во второй раз.Стать победителем "Летнего кубка" – одна из самых важных и почетных миссий команд Клуба Веселых и Находчивых. В этом году за трофей будут бороться три команды, давно завоевавшие любовь зрителей и болельщиков."На сцене встретятся: чемпионы Высшей лиги 2020 года, культовая и любимая всеми команда "Русская дорога" из Армавира, обладатели золотых медалей прошлого года - Сборная Пермского края и команда с уникальным стилем, которая, хоть и не становилась чемпионом Клуба, но по праву считается легендарной "Борцы. Северный десант" из Нижневартовска", - рассказали организаторы.Вести "Летний кубок" будет популярный российский телеведущий Валдис Пельш. В состав жюри войдут медиаменеджер, продюсер и режиссер Константин Эрнст, телеведущий и артист Вадим Галыгин, комик и продюсер юмористического шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков, а также актриса и телеведущая Олеся Судзиловская.Зрители не только насладятся живым умом и яркими шутками команд, но и примут участие в съемке шоу и смогут увидеть себя в телевизионной версии Кубка в эфире Первого канала. Это будет яркое и увлекательное событие финальных аккордов лета-2022.Подробная информация и покупка билетов на сайте. Посещение мероприятий доступно по тарифу "День мечты"*. Подробнее о тарифе можно узнать по телефону 8 800 707 54 68 или на сайте деньмечты.рф. Действует скидка 30% на вечернее посещение в даты выступления артистов. За день до начала мероприятия скидка прекращает действовать. Для гостей, проживающих на курорте, посещение мероприятий бесплатно.Партнерский материал
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РИА Новости Крым
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mriya resort &spa, крым, ялта
Главное летнее событие КВН пройдет на территории Mriya Resort & SPA
"Летний кубок КВН": Mriya Resort приглашает на самое веселое событие лета
Вечер искрометного юмора на берегу Черного моря. Курортный комплекс Mriya Resort & SPA в Большой Ялте приглашает 22 августа на главное летнее событие КВН – "Летний кубок". Встреча чемпионов Высшей лиги пройдет на этой площадке уже во второй раз.
Стать победителем "Летнего кубка" – одна из самых важных и почетных миссий команд Клуба Веселых и Находчивых. В этом году за трофей будут бороться три команды, давно завоевавшие любовь зрителей и болельщиков.
"На сцене встретятся: чемпионы Высшей лиги 2020 года, культовая и любимая всеми команда "Русская дорога" из Армавира, обладатели золотых медалей прошлого года - Сборная Пермского края и команда с уникальным стилем, которая, хоть и не становилась чемпионом Клуба, но по праву считается легендарной "Борцы. Северный десант" из Нижневартовска", - рассказали организаторы.
Вести "Летний кубок" будет популярный российский телеведущий Валдис Пельш. В состав жюри войдут медиаменеджер, продюсер и режиссер Константин Эрнст, телеведущий и артист Вадим Галыгин, комик и продюсер юмористического шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков, а также актриса и телеведущая Олеся Судзиловская.
"Летний кубок КВН" проводят уже более 20 лет. За это время он подарил любителям качественного юмора всенародно любимые команды "Уральские пельмени", "Новые армяне", "Утомленные солнцем", "Уездный город", Сборная Пятигорска, "Сок", "Союз" и многие другие.
Зрители не только насладятся живым умом и яркими шутками команд, но и примут участие в съемке шоу и смогут увидеть себя в телевизионной версии Кубка в эфире Первого канала. Это будет яркое и увлекательное событие финальных аккордов лета-2022.
Подробная информация и покупка билетов на сайте. Посещение мероприятий доступно по тарифу "День мечты"*. Подробнее о тарифе можно узнать по телефону 8 800 707 54 68 или на сайте деньмечты.рф. Действует скидка 30% на вечернее посещение в даты выступления артистов. За день до начала мероприятия скидка прекращает действовать. Для гостей, проживающих на курорте, посещение мероприятий бесплатно.