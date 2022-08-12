https://crimea.ria.ru/20220812/glavnoe-letnee-sobytie-kvn-proydet-na-territorii-mriya-resort--spa-1124148348.html

Главное летнее событие КВН пройдет на территории Mriya Resort & SPA

Главное летнее событие КВН пройдет на территории Mriya Resort & SPA - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Главное летнее событие КВН пройдет на территории Mriya Resort & SPA

Вечер искрометного юмора на берегу Черного моря. Курортный комплекс Mriya Resort & SPA в Большой Ялте приглашает 22 августа на главное летнее событие КВН –... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T14:56

2022-08-12T14:56

2022-08-12T14:56

mriya resort &spa

крым

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0c/1124148206_0:0:1922:1081_1920x0_80_0_0_878f146a3de8383de0aa2b3a561f2734.jpg

Вечер искрометного юмора на берегу Черного моря. Курортный комплекс Mriya Resort & SPA в Большой Ялте приглашает 22 августа на главное летнее событие КВН – "Летний кубок". Встреча чемпионов Высшей лиги пройдет на этой площадке уже во второй раз.Стать победителем "Летнего кубка" – одна из самых важных и почетных миссий команд Клуба Веселых и Находчивых. В этом году за трофей будут бороться три команды, давно завоевавшие любовь зрителей и болельщиков."На сцене встретятся: чемпионы Высшей лиги 2020 года, культовая и любимая всеми команда "Русская дорога" из Армавира, обладатели золотых медалей прошлого года - Сборная Пермского края и команда с уникальным стилем, которая, хоть и не становилась чемпионом Клуба, но по праву считается легендарной "Борцы. Северный десант" из Нижневартовска", - рассказали организаторы.Вести "Летний кубок" будет популярный российский телеведущий Валдис Пельш. В состав жюри войдут медиаменеджер, продюсер и режиссер Константин Эрнст, телеведущий и артист Вадим Галыгин, комик и продюсер юмористического шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков, а также актриса и телеведущая Олеся Судзиловская.Зрители не только насладятся живым умом и яркими шутками команд, но и примут участие в съемке шоу и смогут увидеть себя в телевизионной версии Кубка в эфире Первого канала. Это будет яркое и увлекательное событие финальных аккордов лета-2022.Подробная информация и покупка билетов на сайте. Посещение мероприятий доступно по тарифу "День мечты"*. Подробнее о тарифе можно узнать по телефону 8 800 707 54 68 или на сайте деньмечты.рф. Действует скидка 30% на вечернее посещение в даты выступления артистов. За день до начала мероприятия скидка прекращает действовать. Для гостей, проживающих на курорте, посещение мероприятий бесплатно.Партнерский материал

https://crimea.ria.ru/20220609/mriya-life-institute-kuda-v-krymu-poekhat-za-roskoshyu-i-zdorovem-1123492567.html

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, крым, ялта