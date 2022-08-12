https://crimea.ria.ru/20220812/gde-v-krymu-v-pyatnitsu-ne-budet-vody---adresa-1124144743.html

Где в Крыму в пятницу не будет воды - адреса

Где в Крыму в пятницу не будет воды - адреса - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Где в Крыму в пятницу не будет воды - адреса

Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T10:36

2022-08-12T10:36

2022-08-12T10:36

вода в крыму

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе по улицам Рубцова, частично Битакской и Бетховена, а также на прилегающих улицах и в переулках из-за аварии воды не будет до 14.00 по улицам Станционной, Новой, Туристов, Западной, в Крутом переулке и в проезде Проводников - до 15.00, по улицам Московской, Садовой, Чонгарской - до 17 часов.До часу дня ограничено водоснабжение симферопольского поселка Николаевки.В Феодосии до 17 часов без воды улица Крымская, 82 а,б,г-84, переулок Танкистов 1-14, бульвар Старшинова, 8-27, ориентировочно до 19.00 возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения в Коктебеле и Орджоникидзе.Также в течение дня без воды алуштинское село Кипарисное, село Новосельцы Красногвардейского района, частично евпаторийские поселки Новоозерный, Мирный, а также улицы Цхакая, Васильева, Лесная, Первомайская в бахчисарайском селе Красный Мак.В бахчисарайском поселке Сирень в связи с изменением состава исходной воды в источнике водоснабжения абонентов просят не использовать воду из центрального водопровода как питьевую. Вода пригодна только для технических нужд. Организован подвоз.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, общество