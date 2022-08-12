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Где в Крыму в пятницу не будет воды - адреса - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Где в Крыму в пятницу не будет воды - адреса
Где в Крыму в пятницу не будет воды - адреса - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Где в Крыму в пятницу не будет воды - адреса
Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T10:36
2022-08-12T10:36
вода в крыму
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе по улицам Рубцова, частично Битакской и Бетховена, а также на прилегающих улицах и в переулках из-за аварии воды не будет до 14.00 по улицам Станционной, Новой, Туристов, Западной, в Крутом переулке и в проезде Проводников - до 15.00, по улицам Московской, Садовой, Чонгарской - до 17 часов.До часу дня ограничено водоснабжение симферопольского поселка Николаевки.В Феодосии до 17 часов без воды улица Крымская, 82 а,б,г-84, переулок Танкистов 1-14, бульвар Старшинова, 8-27, ориентировочно до 19.00 возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения в Коктебеле и Орджоникидзе.Также в течение дня без воды алуштинское село Кипарисное, село Новосельцы Красногвардейского района, частично евпаторийские поселки Новоозерный, Мирный, а также улицы Цхакая, Васильева, Лесная, Первомайская в бахчисарайском селе Красный Мак.В бахчисарайском поселке Сирень в связи с изменением состава исходной воды в источнике водоснабжения абонентов просят не использовать воду из центрального водопровода как питьевую. Вода пригодна только для технических нужд. Организован подвоз.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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вода в крыму, крым, общество
Где в Крыму в пятницу не будет воды - адреса

Часть Крыма в пятницу останется без воды

10:36 12.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе по улицам Рубцова, частично Битакской и Бетховена, а также на прилегающих улицах и в переулках из-за аварии воды не будет до 14.00 по улицам Станционной, Новой, Туристов, Западной, в Крутом переулке и в проезде Проводников - до 15.00, по улицам Московской, Садовой, Чонгарской - до 17 часов.
До часу дня ограничено водоснабжение симферопольского поселка Николаевки.
В Феодосии до 17 часов без воды улица Крымская, 82 а,б,г-84, переулок Танкистов 1-14, бульвар Старшинова, 8-27, ориентировочно до 19.00 возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения в Коктебеле и Орджоникидзе.
Также в течение дня без воды алуштинское село Кипарисное, село Новосельцы Красногвардейского района, частично евпаторийские поселки Новоозерный, Мирный, а также улицы Цхакая, Васильева, Лесная, Первомайская в бахчисарайском селе Красный Мак.
В бахчисарайском поселке Сирень в связи с изменением состава исходной воды в источнике водоснабжения абонентов просят не использовать воду из центрального водопровода как питьевую. Вода пригодна только для технических нужд. Организован подвоз.
Вода в КрымуКрымОбщество
 
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