https://crimea.ria.ru/20220812/Kakoy-segodnya-prazdnik-12-avgusta_-1118607153.html

Какой сегодня праздник: 12 августа

Какой сегодня праздник: 12 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Какой сегодня праздник: 12 августа

Сегодня отмечают Международный (Всемирный) день молодежи. Этот день подарил миру мореплавателя Витуса Беринга, австрийского физика Эрвина Шредингера, гитариста... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T00:00

2022-08-12T00:00

2022-08-12T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111860/71/1118607124_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_f4bd0206909cae57ef8c7739418dc0b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Сегодня отмечают Международный (Всемирный) день молодежи. Этот день подарил миру мореплавателя Витуса Беринга, австрийского физика Эрвина Шредингера, гитариста Марка Нопфлера и американского финансиста с неоднозначной репутацией Джорджа Сороса. А еще в этот день была запатентована швейная машинка Зингера, состоялось открытие Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве и прошли испытания первой в мире боевой водородной бомбы.Что празднуют в миреС 1999 года 12 августа под эгидой ООН отмечается Международный день молодежи. Как официально заявляют в самой организации-основательнице, памятная дата призвана напомнить о роли молодых людей в развитии мира.В Грузии 12 августа издревле отмечают Дидгоробу или День Дидгори. В этот день грузины празднуют победу, которую одержали над турками-сельджуками в Дидгорской битве в 1121 году.В России в этот день профессиональный праздник отмечают Воздушно-космические силы РФ. Памятная дата была установлена президентским указом в 2006 году. Этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию российских воинских традиций. 12 августа 1912 года по Военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. В ознаменование этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России.А еще 12 августа в Великобритании до сих пор отмечают национальный праздник под названием Славное двенадцатое. Именно 12 августа в соответствии с британским Законом о дичи открывается сезон охоты на шотландскую куропатку – и для многих заядлых охотников это единственная причина для того, чтобы совершить путешествие на север страны.Знаменательные событияВ 1851 году Айзек Зингер со своим компаньоном Уильямом Кларком основали компанию I.M.Singer & Co, которая позже и стала знаменитой фабрикой "Зингер". В этот же день, по некоторым данным, Зингер получил первый патент на швейную машинку, добавив к ранее существовавшим конструкциям горизонтальный челнок, столик-доску для ткани, держатель для иглы и ножную педаль. Сегодня это усовершенствование охраняется несколькими тысячами патентных документов.В 1865 году известный английский хирург Джозеф Листер, по некоторым сведениям, впервые обработал перед операцией инструменты и руки фенолом. А еще через два года, убедившись в работе своего метода, предложил его официально, опубликовав в своем труде "О новом способе лечения переломов и гнойников с замечаниями о причинах нагноения". Благодаря этому смертность во время хирургических операций в Англии сократилась втрое, а Листера признали основателем современной хирургической антисептики.В 1928 году в Москве состоялось торжественное открытие Центрального парка культуры и отдыха. В первый день парк посетили больше 100 тысяч человек. Еще через четыре года зеленой зоне присвоили имя Максима Горького. Сегодня общая площадь парка составляет больше 219 гектаров.В 1950 году Минобороны США впервые выпустило справочник о том, как защищаться от ядерной атаки. Ровно три года спустя Советский Союз на Семипалатинском полигоне провел испытания заряда РДС-6с – первой советской и первой в мире водородной бомбы, пригодной для военного применения.Кто родилсяВ 1681 году родился российский мореплаватель датского происхождения, капитан-командор Витус Беринг. Руководил первыми экспедициями по исследованию Камчатки, достиг берегов Северной Америки и открыл ряд Алеутских островов. В его честь названы остров, пролив, море на севере Тихого океана.В 1822 году родился немецкий астроном Генрих Луи д'Арре. Благодаря ему 23 сентября 1846 года была обнаружена планета Нептун. Также открыл три кометы и один астероид, изучал туманности. В его честь названы кратеры на Луне и спутнике Марса Фобосе.В 1859 году родилась американская поэтесса Кэтрин Ли Бейтс. Известна как автор слов к гимну США "Америка прекрасна" (America The Beautiful), а также тем, что придумала жену Санта Клаусу.В 1881 году родился российский и советский художник Александр Герасимов, лауреат четырех Сталинских премий и первый президент Академии художеств СССР. Среди его известных полотен – "Ленин на трибуне", "После дождя", "Первая конная армия", "Рожь", "Вести с целины", "Половецкие пляски" и другие.В 1887 году родился австрийский физик Эрвин Шредингер, один из первопроходцев квантовой механики. В 1933 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике за "открытие новых продуктивных форм атомной теории". Кроме открытий в физике прославился своей книгой "Что такое жизнь?" и открытым им парадоксом "кота Шредингера".В 1920 году родился советский артист цирка и знаменитый дрессировщик Валентин Филатов. Наследник цирковой династии, он работал в цирках с шести лет. Прославился выступлениями с группой медведей, один из самых известных его аттракционов назывался "Медвежий цирк". Выступал со своей мохнатой "труппой" за рубежом и даже снимался в нескольких фильмах.В 1954 году родился бывший президент Франции Франсуа Олланд.В 1960 году появился на свет знаменитый французский велогонщик Лоран Финьон. Дважды побеждал в Тур-де-Франс, в 1989 году стал призером Джиро д'Италия.В 1980 году родилась американская актриса Доминик Суэйн, которая прославилась ролью Лолиты в одноименном фильме 1997 года. Среди других картин с ее участием – "Пожиратель душ", "Альфа Дог", "Смертельная жатва", "Путь клинка" и другие.Также в этот день родились американский финансист Джордж Сорос, британский рок-музыкант Марк Нопфлер, американский теннисист Пит Сампрас, итальянский футболист Марио Балотелли, английская супермодель Кара Делевинь.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости