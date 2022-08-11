https://crimea.ria.ru/20220811/v-krymu-vaz-vletel-v-elektrooporu-1124130972.html
В Крыму ВАЗ влетел в электроопору
В Крыму ВАЗ влетел в электроопору - РИА Новости Крым, 11.08.2022
В Крыму ВАЗ влетел в электроопору
В Симферополе ночью легковой автомобиль ВАЗ 2109 врезался в электроопору, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T09:30
2022-08-11T09:30
2022-08-11T09:31
ситуация на дорогах крыма
крым
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе ночью легковой автомобиль ВАЗ 2109 врезался в электроопору, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло в среду около 23:00 на Восточном обходе крымской столицы.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.
https://crimea.ria.ru/20220808/ekspert-obyasnil-rost-chisla-dtp-na-dorogakh-kryma-1124100543.html
https://crimea.ria.ru/20220809/avtobus-zagorelsya-na-khodu-na-trasse-simferopol--yalta-1124107070.html
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крым, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Крыму ВАЗ влетел в электроопору
В Симферополе легковушка врезалась в столб, водитель в больнице
09:30 11.08.2022 (обновлено: 09:31 11.08.2022)