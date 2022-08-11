https://crimea.ria.ru/20220811/v-krymu-vaz-vletel-v-elektrooporu-1124130972.html

В Крыму ВАЗ влетел в электроопору

В Крыму ВАЗ влетел в электроопору - РИА Новости Крым, 11.08.2022

В Крыму ВАЗ влетел в электроопору

В Симферополе ночью легковой автомобиль ВАЗ 2109 врезался в электроопору, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T09:30

2022-08-11T09:30

2022-08-11T09:31

ситуация на дорогах крыма

крым

происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе ночью легковой автомобиль ВАЗ 2109 врезался в электроопору, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло в среду около 23:00 на Восточном обходе крымской столицы.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.

https://crimea.ria.ru/20220808/ekspert-obyasnil-rost-chisla-dtp-na-dorogakh-kryma-1124100543.html

https://crimea.ria.ru/20220809/avtobus-zagorelsya-na-khodu-na-trasse-simferopol--yalta-1124107070.html

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп