https://crimea.ria.ru/20220811/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-chetverg-1124135845.html

Где в Крыму не будет воды в четверг

Где в Крыму не будет воды в четверг - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Где в Крыму не будет воды в четверг

Симферополь и другие муниципалитеты Крыма в четверг и пятницу до вечера частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служб компании "Вода... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T14:00

2022-08-11T14:00

2022-08-11T14:00

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Симферополь и другие муниципалитеты Крыма в четверг и пятницу до вечера частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служб компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в столице Крыма до 18 часов без подачи ресурса останутся улицы Караимская и Чехова.По улицам Станционная, Новая, Проводников (улицы и проезда), Туристов (улицы и переулка), Крутой, Западная, а также на прилегающих улицах и переулках, воды не будет 12 августа с 8.00 до 15.00.В Бахчисарае до 17.00 без воды улица Чапаева (частично), Задорожная, Буденного, Нахимова, Стрельникова, Комарова и переулка Первомайский.В Керчи из-за повреждений на сетях воды не будет в домах по улицам Льва Толстова, Клинковского, Мира, Победы, Дейкало, Маяк, а также Фурманова 11-17, Вишневая 1, Горького 3 и 3е.В Феодосии до 17 часов без воды останутся дома по улице Старшинова 3-5 и Самариной.Кроме того, работы предприятия затронут водоснабжение около 13 населенных пунктов Крыма.До 17 часов возможно снижение давления и перебои в водоснабжении в Молодежном и Грушевом. В поселке Ленино из-за повреждений не будет воды по улицам Чехова, Чернышевского, Перемещенко, Горького, частично Комсомольской и Дзержинского.Также ограничено водоснабжение сел Новосельцы и Долинка, поселка Коктебель. Водоснабжение сел Клепинино и Цветково (Джанкойский филиал) ограничено до 15 и 19 часов соответственно из-за работ на насосном оборудовании.В Николаевке до 17 часов перебои в подаче воды ожидаются по улицам Октябрьской Революции, Ленина, Крымская, Дачная, Вишневая, Абрикосовая, Фруктовая, Береговая, Сакский и Школьный переулок.В бахчисарайском поселке Сирень в связи с изменением состава исходной воды в источнике водоснабжения абонентов просят не использовать воду из центрального водопровода как питьевую. Вода пригодна только для технических нужд. Организован подвоз.В селе Зеленая Нива ограничено водоснабжение улиц Щорса, Франка, частично Сумская.В Щелкино до 17 часов водоснабжение домов 53-55, 45, 45а, 82а, 82б, 82в, 88, 42а, 42б.В Приморском ориентировочно до 17 часов ограничено водоснабжение домов по улице Железнодорожная 7-9, Приморская, Керченская, Гагарина.Также до 18 часов будет ограничено водоснабжение в Молодежном – улиц Строителей, Полевой, Комсомольской, Крымской.В феодосийском селе Владиславовка из-за повреждений до 17 часов ограничено водоснабжение улиц Степная, Привокзальная, Мира, Кооперативная, Пушкина.В Новоозерном и Мирном продолжается заполнение системы и резервуаров чистой воды. Организован подвоз воды.

https://crimea.ria.ru/20220810/pyat-sposobov-ekologichnogo-ispolzovaniya-presnoy-vody-1124126211.html

https://crimea.ria.ru/20220806/zapasy-vody-v-krymu-znachitelno-prevysili-proshlogodniy-pokazatel-1124076850.html

https://crimea.ria.ru/20220728/kak-ekonomit-dengi-na-vode---sovet-eksperta-roskachestva-1123980985.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя