Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму не будет воды в четверг - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220811/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-chetverg-1124135845.html
Где в Крыму не будет воды в четверг
Где в Крыму не будет воды в четверг - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Где в Крыму не будет воды в четверг
Симферополь и другие муниципалитеты Крыма в четверг и пятницу до вечера частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служб компании "Вода... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T14:00
2022-08-11T14:00
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111396/22/1113962253_0:506:1427:1309_1920x0_80_0_0_72cbbadc688beefcf39e4ec247aa7ba6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Симферополь и другие муниципалитеты Крыма в четверг и пятницу до вечера частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служб компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в столице Крыма до 18 часов без подачи ресурса останутся улицы Караимская и Чехова.По улицам Станционная, Новая, Проводников (улицы и проезда), Туристов (улицы и переулка), Крутой, Западная, а также на прилегающих улицах и переулках, воды не будет 12 августа с 8.00 до 15.00.В Бахчисарае до 17.00 без воды улица Чапаева (частично), Задорожная, Буденного, Нахимова, Стрельникова, Комарова и переулка Первомайский.В Керчи из-за повреждений на сетях воды не будет в домах по улицам Льва Толстова, Клинковского, Мира, Победы, Дейкало, Маяк, а также Фурманова 11-17, Вишневая 1, Горького 3 и 3е.В Феодосии до 17 часов без воды останутся дома по улице Старшинова 3-5 и Самариной.Кроме того, работы предприятия затронут водоснабжение около 13 населенных пунктов Крыма.До 17 часов возможно снижение давления и перебои в водоснабжении в Молодежном и Грушевом. В поселке Ленино из-за повреждений не будет воды по улицам Чехова, Чернышевского, Перемещенко, Горького, частично Комсомольской и Дзержинского.Также ограничено водоснабжение сел Новосельцы и Долинка, поселка Коктебель. Водоснабжение сел Клепинино и Цветково (Джанкойский филиал) ограничено до 15 и 19 часов соответственно из-за работ на насосном оборудовании.В Николаевке до 17 часов перебои в подаче воды ожидаются по улицам Октябрьской Революции, Ленина, Крымская, Дачная, Вишневая, Абрикосовая, Фруктовая, Береговая, Сакский и Школьный переулок.В бахчисарайском поселке Сирень в связи с изменением состава исходной воды в источнике водоснабжения абонентов просят не использовать воду из центрального водопровода как питьевую. Вода пригодна только для технических нужд. Организован подвоз.В селе Зеленая Нива ограничено водоснабжение улиц Щорса, Франка, частично Сумская.В Щелкино до 17 часов водоснабжение домов 53-55, 45, 45а, 82а, 82б, 82в, 88, 42а, 42б.В Приморском ориентировочно до 17 часов ограничено водоснабжение домов по улице Железнодорожная 7-9, Приморская, Керченская, Гагарина.Также до 18 часов будет ограничено водоснабжение в Молодежном – улиц Строителей, Полевой, Комсомольской, Крымской.В феодосийском селе Владиславовка из-за повреждений до 17 часов ограничено водоснабжение улиц Степная, Привокзальная, Мира, Кооперативная, Пушкина.В Новоозерном и Мирном продолжается заполнение системы и резервуаров чистой воды. Организован подвоз воды.
https://crimea.ria.ru/20220810/pyat-sposobov-ekologichnogo-ispolzovaniya-presnoy-vody-1124126211.html
https://crimea.ria.ru/20220806/zapasy-vody-v-krymu-znachitelno-prevysili-proshlogodniy-pokazatel-1124076850.html
https://crimea.ria.ru/20220728/kak-ekonomit-dengi-na-vode---sovet-eksperta-roskachestva-1123980985.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111396/22/1113962253_0:490:1427:1560_1920x0_80_0_0_3ecfd957a498ce94bf8fa1fd3f0e9ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Где в Крыму не будет воды в четверг

Часть Крыма в четверг осталась без воды из-за ремонтов и аварий на сетях

14:00 11.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Симферополь и другие муниципалитеты Крыма в четверг и пятницу до вечера частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служб компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в столице Крыма до 18 часов без подачи ресурса останутся улицы Караимская и Чехова.
По улицам Станционная, Новая, Проводников (улицы и проезда), Туристов (улицы и переулка), Крутой, Западная, а также на прилегающих улицах и переулках, воды не будет 12 августа с 8.00 до 15.00.
Вода в стакане - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 21:21
Пять способов экологичного использования пресной воды
В Бахчисарае до 17.00 без воды улица Чапаева (частично), Задорожная, Буденного, Нахимова, Стрельникова, Комарова и переулка Первомайский.
В Керчи из-за повреждений на сетях воды не будет в домах по улицам Льва Толстова, Клинковского, Мира, Победы, Дейкало, Маяк, а также Фурманова 11-17, Вишневая 1, Горького 3 и 3е.
В Феодосии до 17 часов без воды останутся дома по улице Старшинова 3-5 и Самариной.
Кроме того, работы предприятия затронут водоснабжение около 13 населенных пунктов Крыма.
До 17 часов возможно снижение давления и перебои в водоснабжении в Молодежном и Грушевом. В поселке Ленино из-за повреждений не будет воды по улицам Чехова, Чернышевского, Перемещенко, Горького, частично Комсомольской и Дзержинского.
Сброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
6 августа, 08:27Радио "Спутник в Крыму"
Запасы воды в Крыму значительно превысили прошлогодний показатель
Также ограничено водоснабжение сел Новосельцы и Долинка, поселка Коктебель. Водоснабжение сел Клепинино и Цветково (Джанкойский филиал) ограничено до 15 и 19 часов соответственно из-за работ на насосном оборудовании.
В Николаевке до 17 часов перебои в подаче воды ожидаются по улицам Октябрьской Революции, Ленина, Крымская, Дачная, Вишневая, Абрикосовая, Фруктовая, Береговая, Сакский и Школьный переулок.
В бахчисарайском поселке Сирень в связи с изменением состава исходной воды в источнике водоснабжения абонентов просят не использовать воду из центрального водопровода как питьевую. Вода пригодна только для технических нужд. Организован подвоз.
В селе Зеленая Нива ограничено водоснабжение улиц Щорса, Франка, частично Сумская.
Кран - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 21:37
Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества
В Щелкино до 17 часов водоснабжение домов 53-55, 45, 45а, 82а, 82б, 82в, 88, 42а, 42б.
В Приморском ориентировочно до 17 часов ограничено водоснабжение домов по улице Железнодорожная 7-9, Приморская, Керченская, Гагарина.
Также до 18 часов будет ограничено водоснабжение в Молодежном – улиц Строителей, Полевой, Комсомольской, Крымской.
В феодосийском селе Владиславовка из-за повреждений до 17 часов ограничено водоснабжение улиц Степная, Привокзальная, Мира, Кооперативная, Пушкина.
В Новоозерном и Мирном продолжается заполнение системы и резервуаров чистой воды. Организован подвоз воды.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:39Смертельное ДТП возле Качи: погиб мотоциклист
15:28Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС
15:24Пляж Алушты оцеплен – власти назвали причину
15:14Купить билеты на автобусы теперь можно в банкоматах и терминалах
14:51Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев
14:36Владельцев электромобилей в Крыму освободили от транспортного налога
14:18Эстония на следующей неделе закрывает границу для россиян с "шенгеном"
14:00Где в Крыму не будет воды в четверг
13:53Более 25 прилетов: ВСУ атаковали два приграничных села Курской области
13:38Российские военные нанесли удар по 20 пунктам управления ВСУ
13:05Документалисты "ТОК" сняли фильм о жителях Мариуполя
12:51Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг
12:37Латвия признала Россию "государством, поддерживающим терроризм"
12:13В МИД усомнились в искренности тезисов Запада о продуктовой безопасности
12:05Турция не присоединится к антироссийским санкциям
11:45В России у пациентов выявили новый штамм коронавируса - "дельтакрон"
11:41Когда в Сакском районе появится ледовая школа Авербуха
11:33Персонализация SIM-карт в Херсонской области: зачем это надо и как пройти
11:14ВСУ снова стреляли по Запорожской АЭС
11:01В России предложили вдвое увеличить МРОТ
Лента новостейМолния