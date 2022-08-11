https://crimea.ria.ru/20220811/dokumentalisty-tok-snyali-film-o-zhitelyakh-mariupolya-1124134951.html

Документалисты "ТОК" сняли фильм о жителях Мариуполя

Документалисты "ТОК" сняли фильм о жителях Мариуполя - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Документалисты "ТОК" сняли фильм о жителях Мариуполя

"Мирные" — так называется документальный фильм студии "ТОК" о жителях Мариуполя, чья судьба поделилась на "до" и "после" весной 2022 года. Лента, которая стала... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T13:05

2022-08-11T13:05

2022-08-11T13:42

общество

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости Крым. "Мирные" — так называется документальный фильм студии "ТОК" о жителях Мариуполя, чья судьба поделилась на "до" и "после" весной 2022 года. Лента, которая стала итогом двухмесячной работы, проделанной съемочной группой в Донбассе, выйдет в эфир телеканала "Россия 24" 13 августа, также его можно будет посмотреть на платформе "СМОТРИМ.ру"."Мирные" — это рассказ о том, как Мариуполь и его окрестности превратились в зону страха, бесконечных обстрелов, мин под ногами, ожидания беды. Рассказ о людях, одни из которых привыкают к лишениям и остаются жить в городе, а другие бросают все и уезжают туда, где безопаснее. Журналисты привезли из зоны боевых действий по-настоящему уникальные видеоматериалы: кадры волновахской больницы, где доктора оказывают помощь пострадавшим, лагеря беженцев, подвалов, в которых прячутся мариупольцы.При этом "ТОК" не остался лишь сторонним наблюдателем происходящего. Один из героев фильма — Миша — приехал в Мариуполь из Калуги, чтобы найти свою невесту, которая застряла в портовом городе. Еще в Донецке парень узнал, что дом Кати разрушен, ее мать ранена, а район обстреливается артиллерией. Связь с девушкой потеряна, что делать дальше — непонятно. Журналисты решили помочь Мише спасти невесту.Над фильмом работали автор Регина Орехова, оператор Слава Навалов, режиссер монтажа Михаил Антоненко, исполнительный продюсер Александра Гринева, а также главный редактор "ТОК" Ольга Анисимова.Регина Орехова — репортер-расследователь, военный документалист. Снимала события на Майдане в Киеве в 2014-м году для телеканала LifeNews, освещала проведение референдума в Крыму. Делала репортажи с сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, работала в пуле министра иностранных дел РФ, а также на зимней Олимпиаде в Сочи. Удостоена специального приза премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга."ТОК" появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество