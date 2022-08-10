https://crimea.ria.ru/20220810/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-sredu-1124122064.html
Где в Крыму не будет воды в среду
Где в Крыму не будет воды в среду - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Где в Крыму не будет воды в среду
Симферополь и другие муниципалитеты Крыма в среду до вечера частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T11:29
2022-08-10T11:29
2022-08-10T11:29
вода в крыму
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Симферополь и другие муниципалитеты Крыма в среду до вечера частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В Керчи до 17 часов без воды район Старый Стеклотарный и прилегающие улицы. Также улицы Ворошилова 6,8,10, и Индустриальное шоссе 11,13.В Феодосийских селах Ближнем и частично Насыпном, а также в Коктебеле воды не будет до 17 часов.В Евпатории в течение дня возможны перебои и полное отсутствие водоснабжения в Новоозерном и Мирном.В Красногвардейском районе без воды села Вишняковка и Новосельцы, в Красноперекопском районе - Ильинка и Ишунь, в Ленинском районе частично без воды Калиновка и Новониколаевка.В бахчисарайском поселке Сирень в связи с изменением состава исходной воды в источнике водоснабжения абонентов просят не использовать воду из центрального водопровода как питьевую. Вода пригодна только для технических нужд. Организован подвоз.Также в Бахчисарайском районе без подачи ресурса до вечера останутся Верхоречье и Большое Садовое.
https://crimea.ria.ru/20220806/zapasy-vody-v-krymu-znachitelno-prevysili-proshlogodniy-pokazatel-1124076850.html
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Где в Крыму не будет воды в среду
Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Симферополь и другие муниципалитеты Крыма в среду до вечера частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в столице Крыма воды не будет до 18 часов по улицам Тепличной, Луговой, Овощной, Хачатряна, Дальней, Совхозной, Б.Хмельницкого, Г.Попова, Декабристов, Тренева, а также на бульваре Франко.
В Керчи до 17 часов без воды район Старый Стеклотарный и прилегающие улицы. Также улицы Ворошилова 6,8,10, и Индустриальное шоссе 11,13.
В Феодосийских селах Ближнем и частично Насыпном, а также в Коктебеле воды не будет до 17 часов.
В Евпатории в течение дня возможны перебои и полное отсутствие водоснабжения в Новоозерном и Мирном.
В Красногвардейском районе без воды села Вишняковка и Новосельцы, в Красноперекопском районе - Ильинка и Ишунь, в Ленинском районе частично без воды Калиновка и Новониколаевка.
В бахчисарайском поселке Сирень в связи с изменением состава исходной воды в источнике водоснабжения абонентов просят не использовать воду из центрального водопровода как питьевую. Вода пригодна только для технических нужд. Организован подвоз.
Также в Бахчисарайском районе без подачи ресурса до вечера останутся Верхоречье и Большое Садовое.