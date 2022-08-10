https://crimea.ria.ru/20220810/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-sredu-1124122064.html

Где в Крыму не будет воды в среду

Где в Крыму не будет воды в среду - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Где в Крыму не будет воды в среду

Симферополь и другие муниципалитеты Крыма в среду до вечера частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T11:29

2022-08-10T11:29

2022-08-10T11:29

вода в крыму

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076618_0:113:1618:1023_1920x0_80_0_0_c0719f6d2caad3651ef242d96515e0b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Симферополь и другие муниципалитеты Крыма в среду до вечера частично останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В Керчи до 17 часов без воды район Старый Стеклотарный и прилегающие улицы. Также улицы Ворошилова 6,8,10, и Индустриальное шоссе 11,13.В Феодосийских селах Ближнем и частично Насыпном, а также в Коктебеле воды не будет до 17 часов.В Евпатории в течение дня возможны перебои и полное отсутствие водоснабжения в Новоозерном и Мирном.В Красногвардейском районе без воды села Вишняковка и Новосельцы, в Красноперекопском районе - Ильинка и Ишунь, в Ленинском районе частично без воды Калиновка и Новониколаевка.В бахчисарайском поселке Сирень в связи с изменением состава исходной воды в источнике водоснабжения абонентов просят не использовать воду из центрального водопровода как питьевую. Вода пригодна только для технических нужд. Организован подвоз.Также в Бахчисарайском районе без подачи ресурса до вечера останутся Верхоречье и Большое Садовое.

https://crimea.ria.ru/20220806/zapasy-vody-v-krymu-znachitelno-prevysili-proshlogodniy-pokazatel-1124076850.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя