https://crimea.ria.ru/20220810/Kakoy-segodnya-prazdnik-10-avgusta_-1118598997.html

Какой сегодня праздник: 10 августа

Какой сегодня праздник: 10 августа - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Какой сегодня праздник: 10 августа

Сегодня 62 года исполняется кинозвезде Антонио Бандерасу, а главному российскому Атосу Вениамину Смехову – 82. В этот день благодаря изобретателю Рудольфу... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T00:00

2022-08-10T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Сегодня 62 года исполняется кинозвезде Антонио Бандерасу, а главному российскому Атосу Вениамину Смехову – 82. В этот день благодаря изобретателю Рудольфу Дизелю весь мир отмечает Международный день биодизеля, а спортсмены и путешественники считают, что в десятый день августа всегда дует попутный ветер.Что празднуют в мире128 лет назад изобретатель Рудольф Дизель представил двигатель, который работал на арахисовом масле. В честь этого события уже многие году отмечается Международный день биодизеля. Экологически чистое топливо создается из растительных или животных жиров, которые подвергаются химической обработке. Главные преимущества биодизеля – минимальное выделение углекислого газа и копоти. Он также легко перерабатывается микроорганизмами при попадании в почву или воду.Сейчас такое топливо производится во многих странах мира. В Европе биодизель чаще всего создают из рапса, в США и Африке – из сои, а в Азии – из кокосового или пальмового масла.День попутного ветра ежегодно отмечают люди, увлекающиеся яхтенным спортом, путешественники и просто мечтатели. Хотя праздник неофициальный, во многих странах в этот день принято организовывать соревнования по парусным видам спорта.Знаменательные событияВ этот день в 1500 году был открыт остров Мадагаскар. Сделал это мореплаватель из Португалии Диогу Диаш. Примечательно, что открытие было случайным – португалец направлялся в Индию, однако во время бури наткнулся на Мадагаскар. Правда сначала, по решению первооткрывателя остров назвали Сан-Лоренсу.Государственный язык во Франции появился 483 года назад. Тогда король Франции Франциск I распорядился отказаться от составления документов на латыни и перейти на французский язык. По данным некоторых ученых, впервые язык использовали для составления документов еще в IX веке, а вот литературная языковая норма, которая сохранилась до сегодня, появилась уже в XVII веке.Лувр в качестве музея открылся для посетителей в 1793 году. За год до этого коллекция короля Людовика XVI была признана национальным достоянием. Тогда экспозиция были небогатой, но в период правления Наполеона количество экспонатов увеличилось на 20 тысяч.В 1821 году Миссури стал 24-м штатом Соединенных Штатов Америки.Ровно через 12 лет основали Чикаго. Но тогда это был не большой город, а деревушка с названием Уинди-Сити, в которой проживали около 200 человек.Первый в мире междугородний телефонный звонок произведен в 1876 году в Канаде. Звонили из Онтарио в соседний город.Широко используемая сегодня в медицине ацетилсалициловая кислота, которая снимает жар и воспаления, была создана 124 года назад. Синтезировал химически чистое лекарственное средство химик Феликс Хоффманн. Этот же ученый создал героин.В 1985 году Майкл Джексон приобрел права на все песни группы The Beatles за 53 млн. долларов. Это произошло потому, что в 1963 году менеджер легендарной группы основал компанию Northern Songs, которая была правообладателем песен. Позже компания была перепродана медиа-гиганту ATV Music, а сами музыканты остались без прав на свои же песни.Когда Пол Маккартни узнал, что Джексон купил все песни, то жутко обиделся на поп-звезду, так как он не предупредил о желании сделать приобретение. Позже Маккартни просил вернуть ему песни, но попытки не увенчались успехом.Кто родилсяВ 1937 году родился первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. В последние годы существования СССР стал депутатом Верховного Совета. Уже в 1991 году по итогу выборов стал мэром северной столицы, а через несколько лет возглавил и правительство города. При Собчаке Петербург вернул историческое название. В 2000 году он стал доверенным лицом Владимиром Путина, который на тот момент был кандидатом в президенты страны.Российский актер, режиссер и литератор Вениамин Смехов сегодня отмечает свой 82-й день рождения. Он приобрел всесоюзную известность после съемок в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", где сыграл Атоса. Он также снимался в кинолентах "В моей смерти прошу винить Клаву К", "Ловушка для одинокого мужчины", "Мушкетеры двадцать лет спустя" и других. В активе Смехова также множество театральных ролей.В 1957 году родился актер Андрей Краско. Он начал сниматься в кино еще в конце 70-х, но народную популярность обрел только после работы в сериале "Агент национальной безопасности", после чего его актерская карьера пошла в гору.Любимцу женщин испанскому актеру Антонио Бандерасу исполняется 62 года. В молодости он взял фамилию матери Бандера с добавленной в конце буквой "с" в качестве сценического имени. До 90-х актер снимался в испанских фильмах, но затем решил покорить Голливуд, что вышло у него довольно быстро и успешно. Он стал узнаваем после съемок в "Филадельфии" и "Интервью с вампиром". Также известен ролями в лентах "Четыре комнаты", "Дом духов", "Отчаянный", "Дети шпионов", "Боль и слава".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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