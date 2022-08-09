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Запрет на полеты в Крым продлен - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Запрет на полеты в Крым продлен
Запрет на полеты в Крым продлен - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Запрет на полеты в Крым продлен
Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 17 августа. РИА Новости Крым, 09.08.2022
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крым
симферополь
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 17 августа.По-прежнему не летают самолеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Открытыми остаются воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым же пустили дополнительные поезда из разных регионов страны, организовали мультимодальные перевозки по "единому" билету.
https://crimea.ria.ru/20220702/vozle-aeroporta-simferopol-postroyat-logisticheskiy-tsentr-za-12-mlrd-rub-1123726023.html
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крым, симферополь, росавиация
Запрет на полеты в Крым продлен

Росавиация продлила запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов России до 17 августа

09:02 09.08.2022 (обновлено: 09:04 09.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще 10 городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 17 августа.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа", - говорится в сообщении Росавиации.
По-прежнему не летают самолеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Открытыми остаются воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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КрымСимферопольРосавиация
 
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