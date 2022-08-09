https://crimea.ria.ru/20220809/troe-rabochikh-kommunalnoy-sluzhby-pogibli-v-belgorodskoy-oblasti-1124116111.html
Трое рабочих коммунальной службы погибли в Белгородской области
Трое рабочих коммунальной службы погибли в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Трое рабочих коммунальной службы погибли в Белгородской области
Трое рабочих погибли и один пострадал во время работ в канализационном колодце в поселке Ровеньки Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T18:42
2022-08-09T18:42
2022-08-09T18:42
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Трое рабочих погибли и один пострадал во время работ в канализационном колодце в поселке Ровеньки Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он пояснил, что бригада рабочих меняла насос в одном из канализационных колодцев поселка. В процессе у одного из сотрудников повредился противогаз, его коллеги поспешили на помощь.Еще одного рабочего доставили в больницу, за его жизнь и здоровье борются медики.Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следственной группе, которая работает на месте.Ранее в Москве сильным потоком воды смыло в ливневый колодец четырех рабочих во время очистных работ в канализационном коллекторе.
https://crimea.ria.ru/20220807/v-moskve-ischut-rabochikh-kotorykh-smylo-v-livnevyy-kolodets-1124092769.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия
Трое рабочих коммунальной службы погибли в Белгородской области
Губернатор Гладков: трое рабочих погибли при замене насоса в канализационном колодце
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Трое рабочих погибли и один пострадал во время работ в канализационном колодце в поселке Ровеньки Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он пояснил, что бригада рабочих меняла насос в одном из канализационных колодцев поселка. В процессе у одного из сотрудников повредился противогаз, его коллеги поспешили на помощь.
"К сожалению, при выполнении работ у одного сотрудника повредился противогаз. При оказании экстренной помощи вторым сотрудником без средств индивидуальной защиты был получен ожог дыхательных путей. Еще два сотрудника также спустились в канализационный колодец для оказания помощи. Все трое надышались аммиачными парами, что привело к их гибели", – написал губернатор.
Еще одного рабочего доставили в больницу, за его жизнь и здоровье борются медики.
Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следственной группе, которая работает на месте.
Ранее в Москве сильным потоком воды смыло в ливневый колодец четырех рабочих
во время очистных работ в канализационном коллекторе.