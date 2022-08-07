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В Москве ищут рабочих, которых смыло в ливневый колодец
В Москве ищут рабочих, которых смыло в ливневый колодец - РИА Новости Крым, 07.08.2022
В Москве ищут рабочих, которых смыло в ливневый колодец
В Москве сильным потоком воды смыло в ливневый колодец четырех рабочих во время очистных работ в канализационном коллекторе. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T16:22
2022-08-07T16:22
2022-08-07T16:22
москва
происшествия
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Москве сильным потоком воды смыло в ливневый колодец четырех рабочих во время очистных работ в канализационном коллекторе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб города.Отмечается, что ЧП произошло на юго-востоке Москвы во время грозы. По информации Люблинской межрайонной прокуратуры, по предварительной информации на момент происшествия в коллекторе находились 12 рабочих."При грозе сильным потоком воды в районе Люблино в ливневку смыло четырех рабочих", — рассказал собеседник агентства, добавив, что спасателям удалось достать двоих пострадавших.Как уточнили в управлении МЧС по Москве, прибывшие подразделения извлекли уже пять человек, спасательные работы продолжаются.Из-за проведения оперативных работ в районе ЧП перекрыто движение транспорта.
https://crimea.ria.ru/20220806/v-novom-svete-livnem-smylo-podpornuyu-stenu-povrezhdeny-mashiny-1124087140.html
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москва, происшествия, погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Москве сильным потоком воды смыло в ливневый колодец четырех рабочих во время очистных работ в канализационном коллекторе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб города.
Отмечается, что ЧП произошло на юго-востоке Москвы во время грозы. По информации Люблинской межрайонной прокуратуры, по предварительной информации на момент происшествия в коллекторе находились 12 рабочих.
"При грозе сильным потоком воды в районе Люблино в ливневку смыло четырех рабочих", — рассказал собеседник агентства, добавив, что спасателям удалось достать двоих пострадавших.
Как уточнили в управлении МЧС по Москве, прибывшие подразделения извлекли уже пять человек, спасательные работы продолжаются.
Из-за проведения оперативных работ в районе ЧП перекрыто движение транспорта.