https://crimea.ria.ru/20220807/v-moskve-ischut-rabochikh-kotorykh-smylo-v-livnevyy-kolodets-1124092769.html

В Москве ищут рабочих, которых смыло в ливневый колодец

В Москве ищут рабочих, которых смыло в ливневый колодец - РИА Новости Крым, 07.08.2022

В Москве ищут рабочих, которых смыло в ливневый колодец

В Москве сильным потоком воды смыло в ливневый колодец четырех рабочих во время очистных работ в канализационном коллекторе. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T16:22

2022-08-07T16:22

2022-08-07T16:22

москва

происшествия

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999046_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9372ae3f322c4919dcabcacecb4420b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Москве сильным потоком воды смыло в ливневый колодец четырех рабочих во время очистных работ в канализационном коллекторе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб города.Отмечается, что ЧП произошло на юго-востоке Москвы во время грозы. По информации Люблинской межрайонной прокуратуры, по предварительной информации на момент происшествия в коллекторе находились 12 рабочих."При грозе сильным потоком воды в районе Люблино в ливневку смыло четырех рабочих", — рассказал собеседник агентства, добавив, что спасателям удалось достать двоих пострадавших.Как уточнили в управлении МЧС по Москве, прибывшие подразделения извлекли уже пять человек, спасательные работы продолжаются.Из-за проведения оперативных работ в районе ЧП перекрыто движение транспорта.

https://crimea.ria.ru/20220806/v-novom-svete-livnem-smylo-podpornuyu-stenu-povrezhdeny-mashiny-1124087140.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, погода