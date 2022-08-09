Дорогу на выезде из Симферополя в сторону Керчи разгрузят от пробок
На выезде из Симферополя в сторону Керчи вернут временно закрытую для проезда полосу
© РИА Новости КрымПробка на выезде из Симферополя в сторону Белогорска
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Дорогу на выезде из Симферополя в сторону Белогорска разгрузят от автомобильных пробок, вернув временно закрытую на период строительных работ полосу.
"В Симферопольском районе во время курортного сезона будет перенесена часть участка строительства дороги Донское – Перевальное. Это будет сделано для того, чтобы гостям Крыма в августе и сентябре этого года было удобнее ехать на курортные места, в том числе к Южному берегу Крыма", - написал в своем Telegram-канале крымский премьер Юрий Гоцанюк.
Речь о том, что на время строительства автодороги Донское – Перевальное, которая обеспечит транзитное движение автотранспорта в обход Симферополя, дорожные рабочие закрыли для проезда одну из двух полос в сторону Керчи. В результате на выезде из крымской столицы образовалось так называемое "бутылочное горлышко": перед сужением дороги ежедневно стоят пробки. Перенос срока работ на этом участке позволит временно вернуть вторую полосу и разгрузить дорогу, где в период курортного сезона в разы вырастает трафик, пояснил РИА Новости Крым зампредседателя комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов.
"По правилам техники безопасности, строители выставили ограждения в месте проведения работ. В результате проезжая часть по направлению на выезд из Симферополя была сужена наполовину, поэтому выстраивается очередь от Донского до городской площади Советской. Естественно, и для местных жителей, и для туристов, которые выезжают из Крыма, это влечет неудобства. Поэтому было решено на месяц перенести сроки и восстановить движение по двум полосам. Это позволит снять нагрузку и убрать пробки. Тем более что дорожники сейчас могут вести работы в полном объеме на другом участке", - пояснил он.
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Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект первого этапа строительства автодороги Донское – Перевальное. По проекту, длина обхода Симферополя с двумя развязками и семью мостами и путепроводами составит 15,8 км, расчетная скорость движения на участке – 100 км/ч. Застройщиком выступает служба автомобильных дорог Крыма, проектная организация – АО "ВАД".