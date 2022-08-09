https://crimea.ria.ru/20220809/dorogu-na-vyezde-iz-simferopolya-v-storonu-kerchi-razgruzyat-ot-probok-1124108082.html

Дорогу на выезде из Симферополя в сторону Керчи разгрузят от пробок

Дорогу на выезде из Симферополя в сторону Керчи разгрузят от пробок - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Дорогу на выезде из Симферополя в сторону Керчи разгрузят от пробок

Дорогу на выезде из Симферополя в сторону Белогорска разгрузят от автомобильных пробок, вернув временно закрытую на период строительных работ полосу. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T11:12

2022-08-09T11:12

2022-08-09T11:12

ситуация на дорогах крыма

крым

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Дорогу на выезде из Симферополя в сторону Белогорска разгрузят от автомобильных пробок, вернув временно закрытую на период строительных работ полосу."В Симферопольском районе во время курортного сезона будет перенесена часть участка строительства дороги Донское – Перевальное. Это будет сделано для того, чтобы гостям Крыма в августе и сентябре этого года было удобнее ехать на курортные места, в том числе к Южному берегу Крыма", - написал в своем Telegram-канале крымский премьер Юрий Гоцанюк.Речь о том, что на время строительства автодороги Донское – Перевальное, которая обеспечит транзитное движение автотранспорта в обход Симферополя, дорожные рабочие закрыли для проезда одну из двух полос в сторону Керчи. В результате на выезде из крымской столицы образовалось так называемое "бутылочное горлышко": перед сужением дороги ежедневно стоят пробки. Перенос срока работ на этом участке позволит временно вернуть вторую полосу и разгрузить дорогу, где в период курортного сезона в разы вырастает трафик, пояснил РИА Новости Крым зампредседателя комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов.Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект первого этапа строительства автодороги Донское – Перевальное. По проекту, длина обхода Симферополя с двумя развязками и семью мостами и путепроводами составит 15,8 км, расчетная скорость движения на участке – 100 км/ч. Застройщиком выступает служба автомобильных дорог Крыма, проектная организация – АО "ВАД".

https://crimea.ria.ru/20220729/mnogokilometrovaya-probka-paralizovala-dvizhenie-pod-simferopolem-1124002864.html

https://crimea.ria.ru/20220803/dorogu-do-alushty-khotyat-rasshirit--pravitelstvo-kryma-1124048038.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ремонт и строительство дорог в крыму