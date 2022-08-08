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На международном фестивале в Крыму выбрали лучшего хайдайвера года - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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На международном фестивале в Крыму выбрали лучшего хайдайвера года
На международном фестивале в Крыму выбрали лучшего хайдайвера года - РИА Новости Крым, 08.08.2022
На международном фестивале в Крыму выбрали лучшего хайдайвера года
В Крыму завершились международные соревнования по прыжкам в воду с экстремальной высоты "Крылья мира". Звание лучшего хайдайвера 2022 года завоевал англичанин... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T11:09
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спорт
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершились международные соревнования по прыжкам в воду с экстремальной высоты "Крылья мира". Звание лучшего хайдайвера 2022 года завоевал англичанин Блейк Олдридж. Об этом сообщает пресс-служба межрегиональной общественной организации "Федерация хайдайвинга".Международный фестиваль по экстремальным прыжкам в воду проходит в Крыму в пятый раз. В 2022 году соревнования впервые проводились в два этапа, в Севастополе и в Симеизе. На площадке собрались спортсмены из России, Испании, Бразилии, Польши, Колумбии и других стран.Несмотря на сложные погодные условия, спортсмены продемонстрировали свои профессиональные навыки и поборолись за звание лучшего хайдайвера.Первый этап соревнований впервые прошел в Севастополе. Лучшими по итогу стал чех Михаил Навратил. Почетное второе место досталось колумбийцу Мигелю Гарсиа, а третье – испанцу Карлосу Гимено. Наши соотечественники, спортсмены Артем Сильченко и Игорь Семашко, заняли 5-е и 6-е места.Победителями второго этапа стал хайдайвер из Англии Блейк Олдридж. Второе место у россиянина Артема Сильченко, третье – у испанца Альберто Девора.По итогам двух этапов звание лучшего хайдайвера 2022 года завоевал англичанин Блейк Олдридж. Второе место занял испанец Карлос Химено. Третье место разделили между собой россиянин Артем Сильченко и колумбиец Мигель Гарсия.
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спорт, крым, севастополь, ялта
На международном фестивале в Крыму выбрали лучшего хайдайвера года

В Симеизе прошел международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты

11:09 08.08.2022 (обновлено: 11:41 08.08.2022)
 
© Пресс-служба межрегиональной общественной организации "Федерация Хай-дайвинга"В Крыму прошли международные соревнования по прыжкам в воду с экстремальной высоты "Крылья мира".
В Крыму прошли международные соревнования по прыжкам в воду с экстремальной высоты Крылья мира.
© Пресс-служба межрегиональной общественной организации "Федерация Хай-дайвинга"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершились международные соревнования по прыжкам в воду с экстремальной высоты "Крылья мира". Звание лучшего хайдайвера 2022 года завоевал англичанин Блейк Олдридж. Об этом сообщает пресс-служба межрегиональной общественной организации "Федерация хайдайвинга".
Международный фестиваль по экстремальным прыжкам в воду проходит в Крыму в пятый раз. В 2022 году соревнования впервые проводились в два этапа, в Севастополе и в Симеизе. На площадке собрались спортсмены из России, Испании, Бразилии, Польши, Колумбии и других стран.
Несмотря на сложные погодные условия, спортсмены продемонстрировали свои профессиональные навыки и поборолись за звание лучшего хайдайвера.

"В этом году мы впервые провели турнир в два этапа – в Севастополе и в Симеизе, и убедились, что это хорошая практика, которая позволяет охватить максимальное количество зрителей с одной стороны, и дает возможность спортсменам для тренировок в Крыму в перерывах между выступлениями – с другой. Будем стараться ее продолжать", – приводит слова президента "Федерации хайдайвинга" Анри Канунова пресс-служба.

Первый этап соревнований впервые прошел в Севастополе. Лучшими по итогу стал чех Михаил Навратил. Почетное второе место досталось колумбийцу Мигелю Гарсиа, а третье – испанцу Карлосу Гимено. Наши соотечественники, спортсмены Артем Сильченко и Игорь Семашко, заняли 5-е и 6-е места.
Победителями второго этапа стал хайдайвер из Англии Блейк Олдридж. Второе место у россиянина Артема Сильченко, третье – у испанца Альберто Девора.
По итогам двух этапов звание лучшего хайдайвера 2022 года завоевал англичанин Блейк Олдридж. Второе место занял испанец Карлос Химено. Третье место разделили между собой россиянин Артем Сильченко и колумбиец Мигель Гарсия.
В Севастополе впервые прошел Международный фестиваль по хайдайвингу Крылья мира
2 августа, 13:21
В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по хайдайвингу
 
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