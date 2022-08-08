https://crimea.ria.ru/20220808/na-mezhdunarodnom-festivale-v-krymu-vybrali-luchshego-khaydayvera-goda-1124098008.html

На международном фестивале в Крыму выбрали лучшего хайдайвера года

На международном фестивале в Крыму выбрали лучшего хайдайвера года - РИА Новости Крым, 08.08.2022

На международном фестивале в Крыму выбрали лучшего хайдайвера года

В Крыму завершились международные соревнования по прыжкам в воду с экстремальной высоты "Крылья мира". Звание лучшего хайдайвера 2022 года завоевал англичанин... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T11:09

2022-08-08T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершились международные соревнования по прыжкам в воду с экстремальной высоты "Крылья мира". Звание лучшего хайдайвера 2022 года завоевал англичанин Блейк Олдридж. Об этом сообщает пресс-служба межрегиональной общественной организации "Федерация хайдайвинга".Международный фестиваль по экстремальным прыжкам в воду проходит в Крыму в пятый раз. В 2022 году соревнования впервые проводились в два этапа, в Севастополе и в Симеизе. На площадке собрались спортсмены из России, Испании, Бразилии, Польши, Колумбии и других стран.Несмотря на сложные погодные условия, спортсмены продемонстрировали свои профессиональные навыки и поборолись за звание лучшего хайдайвера.Первый этап соревнований впервые прошел в Севастополе. Лучшими по итогу стал чех Михаил Навратил. Почетное второе место досталось колумбийцу Мигелю Гарсиа, а третье – испанцу Карлосу Гимено. Наши соотечественники, спортсмены Артем Сильченко и Игорь Семашко, заняли 5-е и 6-е места.Победителями второго этапа стал хайдайвер из Англии Блейк Олдридж. Второе место у россиянина Артема Сильченко, третье – у испанца Альберто Девора.По итогам двух этапов звание лучшего хайдайвера 2022 года завоевал англичанин Блейк Олдридж. Второе место занял испанец Карлос Химено. Третье место разделили между собой россиянин Артем Сильченко и колумбиец Мигель Гарсия.

https://crimea.ria.ru/20220802/v-sevastopole-vpervye-proshel-mezhdunarodnyy-festival-po-khaydayvingu-1124035190.html

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спорт, крым, севастополь, ялта