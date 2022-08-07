https://crimea.ria.ru/20220807/kiev-dosrochno-otpravlyaet-na-peredovuyu-kursantov-i-ranenykh--mo-rf-1124091868.html

Киев досрочно отправляет на передовую курсантов и раненых – МО РФ

Киев досрочно отправляет на передовую курсантов и раненых – МО РФ - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Киев досрочно отправляет на передовую курсантов и раненых – МО РФ

Киевский режим из-за высоких потерь в рядах ВСУ досрочно отправляет на передовую мобилизованных курсантов, а также раненых, не прошедших до конца курс... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T13:55

2022-08-07T13:55

2022-08-07T13:56

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим из-за высоких потерь в рядах ВСУ досрочно отправляет на передовую мобилизованных курсантов, а также раненых, не прошедших до конца курс реабилитации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий на Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений", – сказал он на брифинге в воскресенье.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС рФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220807/rossiyskie-voennye-unichtozhili-45-tonn-boepripasov-iz-nato-pod-nikolaevom-1124091643.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков