https://crimea.ria.ru/20220807/chubaysa-vypisali-iz-bolnitsy--smi-1124090406.html

Чубайса выписали из больницы – СМИ

Чубайса выписали из больницы – СМИ - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Чубайса выписали из больницы – СМИ

Бывшего советника президента России и экс-главу корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса выписали из больницы. Об этом со ссылкой на итальянскую газету La... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T11:26

2022-08-07T11:26

2022-08-07T11:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Бывшего советника президента России и экс-главу корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса выписали из больницы. Об этом со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica пишет РИА Новости.Ранее о госпитализации Чубайса в реанимацию одной из европейских клиник сообщала телеведущая Ксения Собчак.Отмечается, что Чубайс находился в больнице Мастер Ольбия на острове Сардиния. Теперь он уехал во Франкфурт для реабилитации в одной из клиник."Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа из больницы Мастер Ольбия", — говорится в публикации.Как указывается в публикации, пока результатов токсикологических анализов еще нет, однако врачи полагают, что он болен синдромом Гийена — Барре.Синдром Гийена-Барре – редкое заболевание иммунной системы. Оно проявляется мышечной слабостью, болями или анемией, а в более тяжелых случаях – параличем. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может служить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220731/chubays-popal-v-reanimatsiyu-1124017615.html

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