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Чубайса выписали из больницы – СМИ - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Чубайса выписали из больницы – СМИ
Чубайса выписали из больницы – СМИ - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Чубайса выписали из больницы – СМИ
Бывшего советника президента России и экс-главу корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса выписали из больницы. Об этом со ссылкой на итальянскую газету La... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T11:26
2022-08-07T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Бывшего советника президента России и экс-главу корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса выписали из больницы. Об этом со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica пишет РИА Новости.Ранее о госпитализации Чубайса в реанимацию одной из европейских клиник сообщала телеведущая Ксения Собчак.Отмечается, что Чубайс находился в больнице Мастер Ольбия на острове Сардиния. Теперь он уехал во Франкфурт для реабилитации в одной из клиник."Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа из больницы Мастер Ольбия", — говорится в публикации.Как указывается в публикации, пока результатов токсикологических анализов еще нет, однако врачи полагают, что он болен синдромом Гийена — Барре.Синдром Гийена-Барре – редкое заболевание иммунной системы. Оно проявляется мышечной слабостью, болями или анемией, а в более тяжелых случаях – параличем. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может служить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19.
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в мире, новости
Чубайса выписали из больницы – СМИ

СМИ: Чубайса выписали из больницы в Италии, он отправился на реабилитацию во Франкфурт

11:26 07.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Бывшего советника президента России и экс-главу корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса выписали из больницы. Об этом со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica пишет РИА Новости.
Ранее о госпитализации Чубайса в реанимацию одной из европейских клиник сообщала телеведущая Ксения Собчак.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 18:58
Чубайс попал в реанимацию
Отмечается, что Чубайс находился в больнице Мастер Ольбия на острове Сардиния. Теперь он уехал во Франкфурт для реабилитации в одной из клиник.

"Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа из больницы Мастер Ольбия", — говорится в публикации.
Как указывается в публикации, пока результатов токсикологических анализов еще нет, однако врачи полагают, что он болен синдромом Гийена — Барре.

Синдром Гийена-Барре – редкое заболевание иммунной системы. Оно проявляется мышечной слабостью, болями или анемией, а в более тяжелых случаях – параличем. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может служить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19.
 
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