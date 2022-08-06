https://crimea.ria.ru/20220806/v-sevastopole-na-trasse-zagorelsya-gruzovik-1124086087.html

В Севастополе на трассе загорелся грузовик

В Севастополе на трассе загорелся грузовик - РИА Новости Крым, 06.08.2022

В Севастополе на трассе загорелся грузовик

Грузовой автомобиль загорелся на автодороге в Инкермане, обошлось без жертв. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T14:05

2022-08-06T14:05

2022-08-06T14:05

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Грузовой автомобиль загорелся на автодороге в Инкермане, обошлось без жертв. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС России.Инцидент произошел в субботу возле железнодорожного переезда. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.В причинах возгорания разбираются эксперты.Ранее на трассе под Севастополем произошло крупное ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей. В результате происшествия одна из машин загорелась. По предварительным данным, погиб один человек, не менее 10 получили травмы. Возбуждено уголовное дело.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь