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В Севастополе на трассе загорелся грузовик
В Севастополе на трассе загорелся грузовик - РИА Новости Крым, 06.08.2022
В Севастополе на трассе загорелся грузовик
Грузовой автомобиль загорелся на автодороге в Инкермане, обошлось без жертв. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T14:05
2022-08-06T14:05
2022-08-06T14:05
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Грузовой автомобиль загорелся на автодороге в Инкермане, обошлось без жертв. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС России.Инцидент произошел в субботу возле железнодорожного переезда. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.В причинах возгорания разбираются эксперты.Ранее на трассе под Севастополем произошло крупное ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей. В результате происшествия одна из машин загорелась. По предварительным данным, погиб один человек, не менее 10 получили травмы. Возбуждено уголовное дело.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, севастополь
В Севастополе на трассе загорелся грузовик
МЧС: в Инкермане на дороге загорелся грузовик, пострадавших нет