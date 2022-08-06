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В Севастополе на трассе загорелся грузовик - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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В Севастополе на трассе загорелся грузовик
В Севастополе на трассе загорелся грузовик - РИА Новости Крым, 06.08.2022
В Севастополе на трассе загорелся грузовик
Грузовой автомобиль загорелся на автодороге в Инкермане, обошлось без жертв. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T14:05
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Грузовой автомобиль загорелся на автодороге в Инкермане, обошлось без жертв. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС России.Инцидент произошел в субботу возле железнодорожного переезда. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.В причинах возгорания разбираются эксперты.Ранее на трассе под Севастополем произошло крупное ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей. В результате происшествия одна из машин загорелась. По предварительным данным, погиб один человек, не менее 10 получили травмы. Возбуждено уголовное дело.
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РИА Новости Крым
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происшествия, севастополь
В Севастополе на трассе загорелся грузовик

МЧС: в Инкермане на дороге загорелся грузовик, пострадавших нет

14:05 06.08.2022
 
© ВК/Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"В Севастополе загорелась фура
В Севастополе загорелась фура
© ВК/Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Грузовой автомобиль загорелся на автодороге в Инкермане, обошлось без жертв. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС России.
Инцидент произошел в субботу возле железнодорожного переезда. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.
"По прибытии информация подтвердилась. На тушение подан ствол высокого давления. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В причинах возгорания разбираются эксперты.
Ранее на трассе под Севастополем произошло крупное ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей. В результате происшествия одна из машин загорелась. По предварительным данным, погиб один человек, не менее 10 получили травмы. Возбуждено уголовное дело.
ПроисшествияСевастополь
 
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