Какой сегодня праздник: 6 августа

Какой сегодня праздник: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Какой сегодня праздник: 6 августа

Шестого августа весь мир отмечает день борьбы с ядерным оружием, а Ямайка – День независимости.

2022-08-06

2022-08-06T00:00

2022-08-06T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Шестого августа весь мир отмечает день борьбы с ядерным оружием, а Ямайка – День независимости. Этот день 1790 года можно назвать вторым днем рождения Александра Радищева, которому смертный приговор заменили ссылкой. А еще в этот день родились Энди Уорхол и Найт Шьямалан.Что празднуют в России и в миреВ этот день во всем мире отмечается День борьбы за запрет ядерного оружия. Он связан с трагической датой – атомной бомбардировкой США Хиросимы. В этот день во многих городах проходят мирные акции. Сродни этой дате международный день "Врачи за мир и против ядерной угрозы", также отмечающейся шестого августа. Он был учрежден одноименной организацией, отделившейся от в 1980 году во Франции от "Врачей без границ".Шестого августа в России свой профессиональный праздник отмечают железнодорожные войска. 19 июля 1996 года президентом РФ был подписан указ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации". Дата выбрана не случайно. В 1856 году именно 6 августа вышло "высочайшее утверждение", подписанное императором Николаем I, о "Положении о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги". По большому счету, он создал 14 отдельных военно-рабочих роты на железной дороге.В 1962 году ямайцы поставили точку в борьбе за независимость своего небольшого, но гордого государства. После того, как Христофор Колумб в 1498 году посетил этот остров, настали "черные времена": остров сначала был переименован в Сантьяго, а после стал испанской колонией. Еще не раз Ямайка переходила и рук одних государств-колонизаторов в другие, будучи то центром работорговли, то пиратским островом. Однако 6 августа 1962 года ямайцы объявили независимость, и вышли из состава Вест-Индийской Федерации. И теперь отмечают ежегодно День независимости Ямайки.Знаменательные события6 августа 1726 в Вене был подписан союзный договор между Габсбургской монархией и Российской империей. Документ был направлен на поддержание мира в Европе. России же этот договор дал возможность войти в число ведущих стран Европы.6 августа можно считать вторым днем рождения известного русского писателя Александра Радищева. Как известно, в 1790 он в собственной типографии напечатал книгу "Путешествие из Петербурга в Москву", в которой рассуждал о крепостном праве и других явлениях общественной жизни Российской империи. Книга произвела впечатление на саму Екатерину II, которая лично шестого августа подписала ему смертный приговор. Событие "знаменательное" потому, что потом она сменила гнев на милость и заменила казнь на ссылку, которая продлилась шесть лет.В 1893 году в Греции был открыт Коринфский канал, который в нынешних реалиях хоть и утратил большое экономическое значение, но все же ежегодно через него проходят до 15 000 судов. Еще в VII до н.э. греки задумывались над строительством этого судоходного пути, чтобы соединить залив Сароникос Эгейского и Коринфский залив Ионического моря. По разным причинам строительство откладывалось, началось лишь в 1882 году и продолжалось 10 лет. Длина канала оставляет шесть метров, глубина – восемь, ширина - 25 метров.6 августа 1932 года был учрежден старейший кинофестиваль мира – Венецианский международный кинофестиваль. Его инициатором стал итальянский диктатор Бенито Муссолини. В тот день был показан первый фильм-участник фестиваля – "Доктор Джекилл и Мистер Хайд" Рубена Мамуляна. После этого фестиваль пережил долгую историю подъемов и падений, даже некоторое время не существовал, но в 1979 году было принято решение его возродить.В 1961 году СССР запустили второй в истории космический пилотируемый корабль "Восток-2", экипаж которого состоял из одного человека – Германа Титова. Это был первый в истории космический полет, продлившийся более суток, во время которого космонавт спал в невесомости, делал зарядку и проводил различные работы. К сожалению, участь "Востока-2" оказалась печальной: в 1964 году он разбился о землю во время испытаний системы мягкой посадки, у которой не раскрылся парашют.В 1965 году из всех, как говорят, утюгов Великобритании раздалось "Yesterday, all my troubles seemed so far away…" Пола Маккартни, ознаменовавшее выход пятого студийного альбома "Help!" бессмертных The Beatles. Девять недель "Битлы" не давали жизни своим конкурентам, удерживая первые позиции в британских хит-парадах. Журнал Rolling Stone включил пластинку в топ-500 альбомов всех времен, где она находится на 331 позиции.В 1969 году советский вертолет-тяжеловес В-12 установил мировой рекорд грузоподъемности "винтокрылых машин", который не побит до этих пор. Вертолет поднял груз в 44 205 килограммов на высоту 2 255 метров.6 августа 2012 года на Марс сел марсоход третьего поколения "Кьюриосити". Уже на следующий день он сделал первую цветную фотографию "Красной планеты". У аппарата был целый ряд задач, важнейшими из которых назвали поиск следов жизни на планете, получение подробных сведений о климате и геологии, а также подготовка условий для высадки человека.Кто родился"Северный край. Сибирская река", "Родина", "Тайга на Урале" и "Кама". Искусствоведы сразу узнали названия картин известного русского живописца Аполлинария Васнецова. Возможно, младший из Васнецовых не настолько известен, как его брат, но он внес большой вклад в русскую живопись и искусство в целом.Шестого августа 1881 года в Шотландии родился Александр Флеминг, обладатель Нобелевской премии по физиологии и медицине и любитель беспорядка. Кстати, именно это и стало причиной его открытий. В 1928 году, пытаясь убраться в своей лаборатории, он обнаружил чашку Петри с бактериями, в которых выросли плесневые грибы. Как отметил Флеминг, колонии грибов возле бактерий стали прозрачными из-за разрушения клеток. Так ему удалось вывести пенициллин.В этот день в 1928 году в США родился прародитель коммерческого поп-арта Энди Уорхол. И хотя он позиционировал себя как дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер, большинству он все же известен как художник. Он рисовал для Vogue и Harper's Bazaar, выставлялся в самых модных галереях, включая Stabl.В 1970 году в Индии родился будущий режиссер Манодж Неллиятту "М. Найт" Шьямалан. В 1982 году его семья эмигрировала в США, где он смог окончить киношколу при Нью-Йоркском университете. В 1995 году он пишет сценарий к фильму "Стюарт Литтл", которую тут же за 2,5 миллиона долларов покупает студия Уолта Диснея. В 1999 году он снимает культовую ленту "Шестое чувство", главную роль в которой исполнил Брюс Уиллис. Позже актер снимается в картине Шьямалана "Неуязвимый".До 2006 года режиссер успевает снять еще несколько успешных фильмов, а потом умудряется выпустить провальную ленту "Девушка из воды", где играет писателя-мессию, призванного спасти мир. Критики разгромили картину в пух и прах, а сам режиссер лишился выгодного контракта на съемки очередного фильма про Гарри Поттера.С этого момент карьера Шьямалана стремительно полетела под откос. Он выпускает еще два провальных фильма – "Повелитель стихий" и "После нашей эры", который не спас даже Уилл Смит. Самый же успешный фильм Найта Шьямалана – триллер "Сплит": при бюджете в 9 миллионов долларов он собрал более 278 миллионов.

2022

