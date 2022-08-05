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ВКС России уничтожили 150 солдат ВСУ и американские гаубицы в Запорожье - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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ВКС России уничтожили 150 солдат ВСУ и американские гаубицы в Запорожье
ВКС России уничтожили 150 солдат ВСУ и американские гаубицы в Запорожье - РИА Новости Крым, 05.08.2022
ВКС России уничтожили 150 солдат ВСУ и американские гаубицы в Запорожье
Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Запорожской области, уничтожено около 150 военных, две американские гаубицы М777 и... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T13:01
2022-08-05T13:01
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
игорь конашенков
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Запорожской области, уничтожено около 150 военных, две американские гаубицы М777 и около 15, тыс. боеприпасов к ним, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Часть западного оружия вывозится из Украины через Турцию – эксперт &gt;&gt;Кроме того, уничтожены шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", а также семь беспилотников.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины &gt;&gt;На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220804/vsu-ostavili-pozitsii-v-soledare-artemovske-i-avdeevke--mo-1124062800.html
https://crimea.ria.ru/20220805/ukraina-trebuet-semikratnogo-vozmescheniya-uscherba-ot-spetsoperatsii-1124070993.html
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60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков, министерство обороны рф
ВКС России уничтожили 150 солдат ВСУ и американские гаубицы в Запорожье

ВКС России уничтожили 150 украинских военных и две американские гаубицы под Запорожьем

13:01 05.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Запорожской области, уничтожено около 150 военных, две американские гаубицы М777 и около 15, тыс. боеприпасов к ним, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области. Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до 1,5 тысяч боеприпасов к ним ", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.
Часть западного оружия вывозится из Украины через Турцию – эксперт >>
Кроме того, уничтожены шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", а также семь беспилотников.
Брифинг представителя Минобороны РФ И. Конашенкова
Вчера, 12:52
ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины >>
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Доллары США
09:28
Украина требует семикратного возмещения "ущерба от спецоперации"
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Игорь КонашенковМинистерство обороны РФ
 
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