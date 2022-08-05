https://crimea.ria.ru/20220805/vks-rossii-unichtozhili-150-soldat-vsu-i-amerikanskie-gaubitsy-v-zaporozhe-1124074955.html

ВКС России уничтожили 150 солдат ВСУ и американские гаубицы в Запорожье

ВКС России уничтожили 150 солдат ВСУ и американские гаубицы в Запорожье - РИА Новости Крым, 05.08.2022

ВКС России уничтожили 150 солдат ВСУ и американские гаубицы в Запорожье

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Запорожской области, уничтожено около 150 военных, две американские гаубицы М777 и... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T13:01

2022-08-05T13:01

2022-08-05T13:01

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

игорь конашенков

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Запорожской области, уничтожено около 150 военных, две американские гаубицы М777 и около 15, тыс. боеприпасов к ним, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Часть западного оружия вывозится из Украины через Турцию – эксперт >>Кроме того, уничтожены шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", а также семь беспилотников.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины >>На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220804/vsu-ostavili-pozitsii-v-soledare-artemovske-i-avdeevke--mo-1124062800.html

https://crimea.ria.ru/20220805/ukraina-trebuet-semikratnogo-vozmescheniya-uscherba-ot-spetsoperatsii-1124070993.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков, министерство обороны рф