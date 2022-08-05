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В Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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В Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19
В Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 05.08.2022
В Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19
На территории Крыма и Севастополя за сутки ковидом заболели 240 человек, днем ранее количество новых случаев не превышало 200. РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T10:24
2022-08-05T10:24
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На территории Крыма и Севастополя за сутки ковидом заболели 240 человек, днем ранее количество новых случаев не превышало 200.Так, в Крыму выявлено 169 новых случаев заражения, госпитализирован 41 человек, рассказали в республиканском минздраве.В Севастополе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны шестеро. На данный момент в больницах находятся 74 пациента, из них 52 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 85 881 человек, выздоровели 83 070.
https://crimea.ria.ru/20220804/omikrony-i-kentavry-boyatsya-li-krymchane-novoy-volny-kovida-1124066439.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19

В Крыму и Севастополе выявили 240 новых случая COVID-19, умер один пациент

10:24 05.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота лаборатории по ПЦР-тестированию
Работа лаборатории по ПЦР-тестированию - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На территории Крыма и Севастополя за сутки ковидом заболели 240 человек, днем ранее количество новых случаев не превышало 200.
Так, в Крыму выявлено 169 новых случаев заражения, госпитализирован 41 человек, рассказали в республиканском минздраве.
"Общее количество заболевших в Крыму с начала пандемии составило 185 948. Скончался за сутки один пациент, таким образом, жертвами коронавируса в регионе стали уже 5347 человек", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны шестеро. На данный момент в больницах находятся 74 пациента, из них 52 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 85 881 человек, выздоровели 83 070.
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