https://crimea.ria.ru/20220805/v-krymu-i-sevastopole-rezko-vyrosla-zabolevaemost-covid-19-1124072053.html

В Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19

В Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 05.08.2022

В Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19

На территории Крыма и Севастополя за сутки ковидом заболели 240 человек, днем ранее количество новых случаев не превышало 200. РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T10:24

2022-08-05T10:24

2022-08-05T10:24

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распространение коронавируса в рф

крым

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На территории Крыма и Севастополя за сутки ковидом заболели 240 человек, днем ранее количество новых случаев не превышало 200.Так, в Крыму выявлено 169 новых случаев заражения, госпитализирован 41 человек, рассказали в республиканском минздраве.В Севастополе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны шестеро. На данный момент в больницах находятся 74 пациента, из них 52 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 85 881 человек, выздоровели 83 070.

https://crimea.ria.ru/20220804/omikrony-i-kentavry-boyatsya-li-krymchane-novoy-volny-kovida-1124066439.html

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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе