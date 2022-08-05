https://crimea.ria.ru/20220805/ukraina-trebuet-semikratnogo-vozmescheniya-uscherba-ot-spetsoperatsii-1124070993.html

Украина требует семикратного возмещения "ущерба от спецоперации"

Украина требует семикратного возмещения "ущерба от спецоперации" - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Украина требует семикратного возмещения "ущерба от спецоперации"

Специалисты Киевской школы экономики подсчитали "ущерб" от российской спецоперации и назвали сумму, которая, на их взгляд, потребуется для восстановления... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T09:28

2022-08-05T09:28

2022-08-05T09:28

специальная военная операция рф на украине

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Специалисты Киевской школы экономики подсчитали "ущерб" от российской спецоперации и назвали сумму, которая, на их взгляд, потребуется для восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости.Так, аналитики оценили экономические потери страны в 108 миллиардов долларов, но в качестве необходимой на восстановление суммы назвали 750 миллиардов долларов. По их мнению, Киеву необходимо как минимум 185 миллиардов – эти деньги позволят сделать город "лучше, чем было". При этом 75 миллиардов из этой суммы украинцы намерены потратить на строительство жилья, еще порядка 42 — на инфраструктуру, оставшееся — на сельское хозяйство и промышленность.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://crimea.ria.ru/20220708/kogda-evropa-svernet-voennuyu-i-finansovuyu-pomosch-ukraine--politolog-1123779605.html

украина

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специальная военная операция рф на украине, украина, в мире