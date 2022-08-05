https://crimea.ria.ru/20220805/rebenok-i-vzroslyy-postradali-v-dtp-s-gruzovikom-na-vostoke-kryma-1124071358.html

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Крыма

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Крыма

Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T09:38

2022-08-05T09:38

2022-08-05T09:38

ситуация на дорогах крыма

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД России.ДТП произошло накануне на автодороге Ленино-Мысовое.По факту аварии сотрудниками ГИБДД проводится проверка.Как сообщалось, накануне на трассе под Севастополем произошло крупное ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек, не менее 10 получили травмы. Возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220804/stali-izvestny-podrobnosti-massovogo-dtp-v-sevastopole--est-zhertvy-1124063206.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия