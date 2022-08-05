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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Крыма
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Крыма
Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T09:38
2022-08-05T09:38
ситуация на дорогах крыма
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД России.ДТП произошло накануне на автодороге Ленино-Мысовое.По факту аварии сотрудниками ГИБДД проводится проверка.Как сообщалось, накануне на трассе под Севастополем произошло крупное ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек, не менее 10 получили травмы. Возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220804/stali-izvestny-podrobnosti-massovogo-dtp-v-sevastopole--est-zhertvy-1124063206.html
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крым, происшествия
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Крыма

В ДТП с грузовиком на востоке Крыма пострадали ребенок и взрослый

09:38 05.08.2022
 
© МВД по Республике КрымДТП с пострадавшими произошло на автодороге Ленино-Мысовое в Крыму
ДТП с пострадавшими произошло на автодороге Ленино-Мысовое в Крыму
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД России.
ДТП произошло накануне на автодороге Ленино-Мысовое.
"Водитель автомобиля Nissan при выполнении обгона, в нарушение требований дорожной разметки, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем МАЗ, движущимся впереди в попутном направлении и поворачивающим налево. В результате ДТП пострадали два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний 2014 года рождения", - сообщили в ведомстве.
По факту аварии сотрудниками ГИБДД проводится проверка.
Как сообщалось, накануне на трассе под Севастополем произошло крупное ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек, не менее 10 получили травмы. Возбуждено уголовное дело.
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