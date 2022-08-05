https://crimea.ria.ru/20220805/makron--rebenok-stoltenberg--shablon-sekretarya-leksus-o-zhertvakh-pranka-1124074644.html

Макрон – ребенок, Столтенберг – шаблон секретаря: Лексус о жертвах пранка

Макрон – ребенок, Столтенберг – шаблон секретаря: Лексус о жертвах пранка - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Макрон – ребенок, Столтенберг – шаблон секретаря: Лексус о жертвах пранка

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) поделился личными впечатлениями о президенте Франции Эммануэле Макроне и генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, которые в РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T20:18

2022-08-05T20:18

2022-08-05T20:18

радио "спутник в крыму"

общество

эммануэль макрон

йенс столтенберг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) поделился личными впечатлениями о президенте Франции Эммануэле Макроне и генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, которые в свое время стали объектами телефонных розыгрышей Лексуса и его партнера Вована (Владимира Кузнецова).О генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, по словам Лексуса, у пранкеров сложилось впечатление как о шаблонном западном политике, который отвечает на все вопросы штампованными фразами классического секретаря."На наш взгляд, генсек НАТО – должность совершенно бесполезная. Столтенберг – классический секретарь, не принимающий решения, такой стандартный западный дипломат. Есть такой шаблон западного политика – это человек, не имеющий своей воли, который говорит по шаблону. Вот Столтенберг такой", – отметил пранкер.Вован и Лексус пообщались с Макроном в апреле 2019 года от имени новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. В ходе разговора французский лидер, в частности, согласился с замечанием пранкера, что для минского формата урегулирования конфликта в Донбассе предшественник Зеленского Петр Порошенко был "не очень хорошей фигурой", и что "он просто тянул заключение мирного договора и завершение этого страшного конфликта". Макрон также подтвердил, что Порошенко отказывался выполнять некоторые положения Минских соглашений.Со Столтенбергом пранкеры разговаривали в начале 2017 года от имени тогдашнего украинского президента Порошенко по вопросу вступления Украины в НАТО. Генсек альянса, в частности, заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО – "это просто недоразумение" и что страна по своим стандартам не подходит к полноценному участию в организации.

https://crimea.ria.ru/20220805/leksus-rasskazal-o-pranke-s-zelenskim-pytalis-prizvat-ego-v-armiyu-1124074148.html

https://crimea.ria.ru/20171223/1113274768.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, эммануэль макрон, йенс столтенберг